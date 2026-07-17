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Нові правила виїзду до Польщі: як змінився процес перевірки пасажирів міжнародних потягів

16:32, 17 липня 2026 201
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Контроль проводитиметься відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів, які переміщуються через державний кордон України.
Нові правила виїзду до Польщі: як змінився процес перевірки пасажирів міжнародних потягів
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В Україні змінять порядок проходження прикордонного та митного контролю для пасажирів міжнародних залізничних рейсів, які прямують до Польщі через станцію Мостиська-2.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №921 від 15 липня 2026 року, прикордонний та митний контроль пасажирів дозволили проводити безпосередньо у поїздах, а також під час стоянки потягів на окремих станціях.

Експериментальний проєкт поширюється на два напрямки:

  • Ягодин — контроль проводитимуть під час руху поїздів на ділянці Ковель – Ягодин – Ковель;
  • Мостиська-2 — перевірки здійснюватимуть під час руху поїздів на ділянці Львів – Мостиська-2 – Львів.

Раніше можливість проведення таких процедур під час руху поїздів діяла лише для виїзду через станцію Ягодин.

Постанова також визначає, що прикордонний і митний контроль може проводитися під час руху пасажирських поїздів або під час їхньої стоянки на станціях Ковель, Мостиська-2, Львів та Ягодин.

Контрольні процедури здійснюватимуть відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів через державний кордон України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перед плануванням закордонної подорожі українцям рекомендують перевірити не лише наявність паспорта, а й строк його дії, стан документа та актуальність персональних даних. У різних країнах діють різні вимоги, і їх недотримання може стати підставою для відмови у в'їзді навіть за наявності всіх інших необхідних документів. Про це нагадали у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

У більшості країн світу діє загальне правило: на момент в'їзду закордонний паспорт має залишатися чинним щонайменше ще шість місяців. Така вимога покликана забезпечити дійсність документа протягом усього перебування за кордоном, зокрема у випадку непередбачених обставин або вимушеного продовження поїздки. Водночас навіть якщо громадянина України випустять за кордон із паспортом, строк дії якого добігає кінця, країна призначення може відмовити у в'їзді через власні міграційні правила.

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Польща прикордонники Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

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