  1. В Украине

Новые правила выезда в Польшу: как изменился процесс проверки пассажиров международных поездов

16:32, 17 июля 2026 203
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Контроль будет проводиться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов, перемещаемых через государственную границу Украины.
Новые правила выезда в Польшу: как изменился процесс проверки пассажиров международных поездов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине изменят порядок прохождения пограничного и таможенного контроля для пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №921 от 15 июля 2026 года, пограничный и таможенный контроль пассажиров разрешили проводить непосредственно в поездах, а также во время стоянки составов на отдельных станциях.

Экспериментальный проект распространяется на два направления:

  • Ягодин — контроль будут проводить во время движения поездов на участке Ковель — Ягодин — Ковель;
  • Мостиска-2 — проверки будут осуществляться во время движения поездов на участке Львов — Мостиска-2 — Львов.

Ранее возможность проведения таких процедур во время движения поездов действовала только при выезде через станцию Ягодин.

Постановление также определяет, что пограничный и таможенный контроль может проводиться во время движения пассажирских поездов или во время их стоянки на станциях Ковель, Мостиска-2, Львов и Ягодин.

Контрольные процедуры будут осуществляться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов через государственную границу Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», перед планированием зарубежной поездки украинцам рекомендуют проверять не только наличие заграничного паспорта, но и срок его действия, состояние документа и актуальность персональных данных. В разных странах действуют разные требования, и их несоблюдение может стать основанием для отказа во въезде даже при наличии всех остальных необходимых документов. Об этом напомнили в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

В большинстве стран мира действует общее правило: на момент въезда заграничный паспорт должен оставаться действительным как минимум еще шесть месяцев. Такое требование призвано обеспечить действительность документа на протяжении всего периода пребывания за границей, в том числе в случае непредвиденных обстоятельств или вынужденного продления поездки.

В то же время даже если гражданина Украины выпустят за границу с паспортом, срок действия которого подходит к концу, страна назначения может отказать во въезде из-за собственных миграционных правил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша пограничники Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Популярные новости

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

Судья Андрей Полищук искусственно устранял конкретных судей от рассмотрения дел через решения об отводе — ВСП

07:15, 17 июля 2026 4k
Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

Если квартира зарегистрирована только в БТИ: какие риски ждут владельцев и что нужно сделать

23:12, 16 июля 2026 4k
Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

17:14, 16 июля 2026 3k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 3k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 3k
Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей

Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей

21:12, 16 июля 2026 2k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За экоцид могут ввести пожизненное заключение: детали нового законопроекта

Новый законопроект планирует ввести более жесткие наказания за экоцид, включая пожизненное заключение и ликвидацию юридических лиц.

Верховный Суд признал незаконным увольнение руководителя, фиктивно трудоустроившего работника: без конкретизации проступка увольнение является незаконным

Приказ об увольнении по пункту 1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины должен содержать четко сформулированное однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое стало основанием для прекращения трудовых отношений.

Кандидатов в наставники детей будут проверять по фильтру о домашнем насилии и связях с врагом: новые правила с 16 июля

Документ определяет, кто может стать наставником, какие дети и молодые люди могут получить такую ​​помощь, как будет подготовка кандидатов, заключение договоров и какие гарантии безопасности предусмотрены для всех участников.

От эксперимента к правилу: Кабинет Министров запустил «єДозвіл» на постоянной основе

Правительство официально закрепило статус «єДозвіл»: постановление внедряет автоматическое предоставление лицензий, интеграцию с государственными реестрами и электронный механизм обжалования решений чиновников.

Верховный Суд: восприятие ребенком фамилии формируется прежде всего под влиянием матери, а не из-за насмешек сверстников

Само по себе желание ребенка носить фамилию матери не является достаточным основанием для ее изменения, если не доказано, что это отвечает его наилучшим интересам.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]