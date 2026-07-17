Новые правила выезда в Польшу: как изменился процесс проверки пассажиров международных поездов
В Украине изменят порядок прохождения пограничного и таможенного контроля для пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №921 от 15 июля 2026 года, пограничный и таможенный контроль пассажиров разрешили проводить непосредственно в поездах, а также во время стоянки составов на отдельных станциях.
Экспериментальный проект распространяется на два направления:
- Ягодин — контроль будут проводить во время движения поездов на участке Ковель — Ягодин — Ковель;
- Мостиска-2 — проверки будут осуществляться во время движения поездов на участке Львов — Мостиска-2 — Львов.
Ранее возможность проведения таких процедур во время движения поездов действовала только при выезде через станцию Ягодин.
Постановление также определяет, что пограничный и таможенный контроль может проводиться во время движения пассажирских поездов или во время их стоянки на станциях Ковель, Мостиска-2, Львов и Ягодин.
Контрольные процедуры будут осуществляться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов через государственную границу Украины.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», перед планированием зарубежной поездки украинцам рекомендуют проверять не только наличие заграничного паспорта, но и срок его действия, состояние документа и актуальность персональных данных. В разных странах действуют разные требования, и их несоблюдение может стать основанием для отказа во въезде даже при наличии всех остальных необходимых документов. Об этом напомнили в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.
В большинстве стран мира действует общее правило: на момент въезда заграничный паспорт должен оставаться действительным как минимум еще шесть месяцев. Такое требование призвано обеспечить действительность документа на протяжении всего периода пребывания за границей, в том числе в случае непредвиденных обстоятельств или вынужденного продления поездки.
В то же время даже если гражданина Украины выпустят за границу с паспортом, срок действия которого подходит к концу, страна назначения может отказать во въезде из-за собственных миграционных правил.
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