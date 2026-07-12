Перед выездом за границу проверьте паспорт: из-за одной детали вас могут не впустить в страну

Даже при наличии действующего паспорта украинцу могут отказать во въезде, если документ не соответствует правилам страны назначения.

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Перед планированием зарубежной поездки украинцам рекомендуют проверить не только наличие паспорта, но и срок его действия, состояние документа и актуальность персональных данных. В разных странах действуют разные требования, и их несоблюдение может стать основанием для отказа во въезде даже при наличии всех остальных необходимых документов. Об этом напомнили в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Какой срок действия паспорта необходим для поездки

В большинстве стран мира действует общее правило: на момент въезда заграничный паспорт должен оставаться действительным как минимум еще шесть месяцев.

Такое требование призвано обеспечить действительность документа на протяжении всего пребывания за границей, в частности в случае непредвиденных обстоятельств или вынужденного продления поездки.

В то же время даже если гражданина Украины выпустят за границу с паспортом, срок действия которого подходит к концу, страна назначения может отказать во въезде из-за собственных миграционных правил.

Какие требования действуют в разных странах

Отдельные государства устанавливают собственные требования к минимальному сроку действия загранпаспорта.

В частности:

страны Шенгенской зоны, в том числе Польша, Германия, Франция и другие, требуют, чтобы паспорт оставался действительным не менее трёх месяцев после запланированной даты выезда из Шенгенской зоны;

Китай, Монголия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Индия, Непал, Пакистан, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Иордания, Израиль, Египет, Турция и ряд других стран требуют, чтобы срок действия паспорта составлял не менее шести месяцев;

Великобритания требует, чтобы документ оставался действительным в течение всего периода пребывания;

для поездок в США и Канаду рекомендуется, чтобы паспорт был действителен не менее шести месяцев на дату въезда. В то же время для граждан Украины действует исключение: Украина входит в перечень государств, для граждан которых применяется правило автоматического продления срока действия паспорта еще на шесть месяцев после указанной в документе даты истечения срока.

Проверьте, достаточно ли свободных страниц

Перед поездкой также рекомендуется обратить внимание на количество чистых страниц в паспорте.

Для проставления штампов и виз желательно иметь не менее двух свободных страниц. Некоторые страны, в частности Италия, требуют отдельный полностью чистый лист для отметок пограничной службы.

Паспорт не должен быть поврежден

Естественный износ документа допускается, однако серьезные повреждения могут стать основанием для признания паспорта недействительным.

Речь идет, в частности, о разорванных или вырванных страницах, нечитаемых записях, поврежденной фотографии, стертых персональных данных или неисправном биометрическом чипе.

Также в паспорте не должно быть посторонних надписей, рисунков или других пометок.

Актуальность персональных данных

Особое внимание следует уделить соответствию персональных данных в паспорте.

После изменения фамилии, имени или других персональных данных законодательство Украины предусматривает обязательную замену документов в течение 30 дней после внесения соответствующих изменений.

Когда лучше оформлять новый паспорт

Специалисты рекомендуют подавать документы на оформление нового заграничного паспорта примерно за шесть–девять месяцев до истечения срока действия действующего документа.

Это поможет избежать сезонных задержек при оформлении паспорта, проблем с покупкой билетов или получением визы, а также возможных отказов во въезде из-за недостаточного срока действия документа.

Заблаговременная проверка срока действия паспорта, его технического состояния и актуальности персональных данных поможет избежать неприятных ситуаций при пересечении государственной границы и спокойно подготовиться к поездке.

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