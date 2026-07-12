Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабмина — Юлия Свириденко получит другую должность

Президент анонсировал обновление правительства, перераспределение ответственности по ключевым направлениям и изменения в силовом блоке.

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Президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии Украины и анонсировал кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах.

По его словам, за каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать отдельный человек с соответствующим опытом, который будет обеспечивать реализацию договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

Как сообщил Глава государства, среди ключевых направлений — сотрудничество с Соединенными Штатами, в частности договоренности о лицензионном производстве систем Patriot и другом двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Также приоритетами определены европейский антибаллистический проект, продвижение Украины к членству в Европейском Союзе, углубление отношений с государствами-соседями, прежде всего с Польшей и Венгрией, развитие сотрудничества со странами Ближнего Востока и Персидского залива, Китаем, а также взаимодействие с ключевыми международными организациями.

Отдельно Зеленский сообщил об изменениях во внутренней политике.

По его словам, необходимо существенно усилить работу в прифронтовых и приграничных областях, которые ежедневно подвергаются российским ударам, а также увеличить поставки украинской армии необходимого вооружения и всех типов беспилотников.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач остается подготовка страны к зиме. Кроме того, должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от работы которых зависит устойчивость государства, а также активизировано выполнение договоренностей с международными партнерами относительно послевоенного восстановления Украины.

В связи с реализацией обновленной политической стратегии, по словам Зеленского, в Украине начнутся кадровые изменения.

«Мы обсудили детали с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на должности Премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», — отметил Президент.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку парламента при проведении соответствующих кадровых изменений в правительстве. Также, по словам Зеленского, произойдут изменения в составе руководства правоохранительных органов.

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