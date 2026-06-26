Украина вернула из российского плена 160 военнослужащих, фото

Военнослужащие находились в плену с 2022 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 июня из плена были освобождены 160 военных. Он отметил, что все они находились в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных сегодня — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

«Спасибо всей нашей команде, которая ежедневно работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских», — добавил он.

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