  1. Фото
  2. / В Украине

Украина вернула из российского плена 160 военнослужащих, фото

15:19, 26 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащие находились в плену с 2022 года.
Украина вернула из российского плена 160 военнослужащих, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 июня из плена были освобождены 160 военных. Он отметил, что все они находились в плену еще с 2022 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди освобожденных сегодня — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

«Спасибо всей нашей команде, которая ежедневно работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

обмен пленными

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

РСУ предоставит разъяснение относительно конфликта интересов по обращению судьи Верховного Суда Михаила Смоковича

Совет судей Украины рассмотрел заявление судьи Верховного Суда Михаила Смоковича и принял решение о предоставлении разъяснения относительно наличия или отсутствия конфликта интересов в его деятельности.

Совет судей согласовал увеличение количества помощников для первых трех судов

Совет судей поддержал решения собраний судей трех районных судов — в Киеве, Одессе и Запорожье — относительно увеличения количества помощников до двух на одного судью.

Рада судей Украины начала подготовку к ХХІ внеочередному съезду судей

Члены Рады судей Украины утвердили составы организационных комитетов по подготовке и проведению совместных собраний судей местных общих судов в рамках подготовки к предстоящему ХХІ внеочередному съезду судей Украины.

За выигрыш автомобиля или смартфона придется заплатить ГНС: почему «бесплатный» приз может стоить победителю больших денег

Какой доход в виде выигрыша подлежит налогообложению и о каких суммах идет речь.

Работника вынудили уволиться во время оккупации Крыма: БП ВС восстановила его на работе после решения ЕСПЧ

Решение ЕСПЧ о нарушении принципа правовой определённости стало основанием для частичной отмены постановления Верховного Суда Украины и восстановления в силе судебных решений о незаконности увольнения работника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]