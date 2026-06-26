Определение размера страхового возмещения при уничтожении транспортного средства после ДТП: позиция суда

Суд отметил, что даже при доказанной вине застрахованного лица и подтвержденном факте страхового случая результат судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы и правильного определения размера требований.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос определения размера страхового возмещения при полном уничтожении транспортного средства нередко становится предметом судебных споров. В деле, которое находилось на рассмотрении Черновицкого апелляционного суда, именно неполная доказательная база и неучет требований закона привели к отказу в иске даже при доказанной вине страхователя. Об этом сообщил Черновицкий апелляционный суд.

В 2024 году в г. Черновцы на ул. Винниченко произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель транспортного средства «Renault Arkana», поворачивая налево на перекрестке неравнозначных дорог со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «ВАЗ 21083», который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

Автомобиль второго участника происшествия получил повреждения, несовместимые с экономически целесообразным ремонтом, стоимость восстановления которого согласно заключению эксперта составила 80 614 грн, тогда как рыночная стоимость автомобиля до происшествия составляла 37 858 грн.

Гражданско-правовая ответственность водителя «Renault Arkana» была застрахована.

Владелец поврежденного транспортного средства обратился в страховую компанию ПАО «УСК «Княжа виенна иншуранс групп» с заявлением о выплате возмещения, однако получил отказ. Тогда он подал иск в суд с требованием взыскать с ответчика (страховщика) полную рыночную стоимость уничтоженного автомобиля — 37 858 грн, а также судебные расходы и расходы на экспертизу.

Суд первой инстанции иск удовлетворил полностью. Однако Черновицкий апелляционный суд это решение отменил и в удовлетворении иска отказал.

Коллегия судей не ставила под сомнение факт страхового случая. Однако основанием для отмены стало неправильное применение норм материального права при определении размера возмещения.

В соответствии с п. 30.2 ст. 30 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (действовавшего на момент дорожно-транспортного происшествия), если транспортное средство признается физически уничтоженным, его владельцу возмещается не полная рыночная стоимость до происшествия, а разница между стоимостью транспортного средства до и после ДТП, а также расходы на эвакуацию транспортного средства с места ДТП.

То есть поврежденный автомобиль, даже уничтоженный, имеет остаточную стоимость, и она вычитается из суммы возмещения.

Истец этот показатель не определил и никаких доказательств стоимости автомобиля после происшествия не предоставил ни суду первой инстанции, ни апелляционному суду. При отсутствии этих сведений установить действительный размер убытков и принять законное решение в пользу истца суд не имел оснований.

Следовательно, даже при доказанной вине застрахованного лица и подтвержденном факте страхового случая результат судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы и правильного определения размера требований. Заключение эксперта в случае полного уничтожения транспортного средства должно содержать не только рыночную стоимость автомобиля до происшествия, но и стоимость его остатков после ДТП.

«В связи с отсутствием сведений о стоимости поврежденного автомобиля после ДТП, необходимой для определения размера возмещения в порядке ст. 30 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», невозможно сделать вывод об обоснованности или необоснованности указанного в исковом заявлении размера имущественного ущерба и принять законное и обоснованное решение», — резюмировал Черновицкий апелляционный суд по делу 16 июня 2026 года №725/11788/25 (производство №22-ц/822/750/26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.