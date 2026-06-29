Военнослужащим ограничат доступ к азартным играм через реестры: правительство запускает автоматическую систему проверки
Кабинет Министров Украины постановлением от 17 июня 2026 года № 804 утвердил Порядок ограничения военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Постановление предусматривает запуск автоматизированной системы, которая будет работать через электронное взаимодействие государственных реестров и действовать в период военного положения.
Решение принято на основе Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и создает отдельный цифровой механизм контроля доступа к азартным играм для военнослужащих, внесенных в Государственный реестр военнослужащих.
Как будет работать механизм
Система построена на автоматической проверке личности при каждой попытке участия в азартной игре.
При каждой попытке участия в азартной игре будет происходить электронная идентификация личности в онлайн-системе организатора. После этого формируется верифицированный запрос в реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Этот реестр, в свою очередь, автоматически проверяет информацию через Реестр военнослужащих.
Если система фиксирует совпадение, формируется ответ о наличии ограничения, и лицо автоматически не допускается к участию в азартных играх или посещению игорного заведения.
Алгоритм будет выглядеть таким образом так:
- игрок проходит электронную идентификацию в онлайн-системе организатора азартных игр;
- формируется верифицированный запрос в реестр ограниченных лиц;
- реестр в ответ автоматически обращается к Реестру военнослужащих;
- проверка осуществляется по идентификационным данным (ФИО и РНОКПП);
- в случае совпадения данных система формирует подтверждение наличия ограничения;
- лицо не допускается к игре или посещению заведения.
Военнослужащие приравниваются к «заблокированным» игрокам
Также порядок устанавливает, что военнослужащие, внесенные в Реестр военнослужащих, получают те же ограничения, что и лица, уже внесенные в реестр запрещенных игроков.
Это означает применение полного запрета, предусмотренного законодательством об азартных играх, включая недопуск к игорным заведениям и участию в азартных играх.
Проверка данных военнослужащих в Реестре военнослужащих не является скрытой для самого лица. В случае любого запроса система Минобороны автоматически направляет военнослужащему уведомление о факте такой проверки. В уведомлении указываются дата и время запроса, а также наименование организатора азартных игр, который инициировал проверку.
Порядок также предусматривает многоуровневую систему электронного взаимодействия между государственными реестрами. Сначала организатор азартных игр проводит электронную идентификацию игрока и направляет верифицированный запрос в реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.
После этого этот реестр автоматически обращается к Реестру военнослужащих для дополнительной проверки.
Проверка осуществляется по идентификационным данным — фамилии, имени, отчеству и регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика. В случае совпадения данных система формирует ответ о наличии ограничения, который становится основанием для недопуска к участию в азартных играх или посещению игорного заведения.
Вся информационная взаимодействие между реестрами осуществляется через систему электронного взаимодействия государственных ресурсов «Трембита». Запросы оформляются как верифицированные и подписываются квалифицированной электронной подписью, что подтверждает корректность идентификации. При этом отдельно установлено, что результаты проверок не сохраняются в реестрах после обработки и подлежат автоматическому удалению. Сохраняются только log-файлы самих запросов.
В то же время, если между реестрами отсутствует информационное взаимодействие или превышено время ожидания ответа, система автоматически считает, что ограничений нет, и допускает лицо к участию в азартных играх.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о результатах исследования отношения украинцев к азартным играм. Опрос показывает, что большинство граждан дистанцируются от этой сферы: 84% респондентов не считают себя азартными людьми, тогда как лишь 15% относят себя к таковым. При этом каждый третий опрошенный отметил, что лично не знает ни одного человека, который бы играл в азартные игры.
Несмотря на это, тема остается социально чувствительной — 75% украинцев считают азартные игры серьезным вызовом для государства. В то же время реальный опыт участия в них ограничен: за последний год играли лишь 5% опрошенных, а за последний месяц — 2%.
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