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Украинцы назвали главную причину участия в азартных играх

21:55, 24 июня 2026
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70% считают, что люди играют ради выигрыша денег.
Украинцы назвали главную причину участия в азартных играх
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Министерство цифровой трансформации представило первые результаты исследования о том, как украинцы относятся к азартным играм.

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Согласно данным, 84% опрошенных не считают себя азартными людьми, тогда как лишь 15% относят себя к таким. Кроме того, каждый третий респондент отметил, что лично не знает ни одного человека, который бы играл в азартные игры.

Несмотря на это, тема азартных игр остается социально чувствительной: 75% украинцев считают их серьезным вызовом для государства. В то же время фактический опыт участия в таких играх есть у немногих граждан — в течение последнего года играли 5% опрошенных, а за последний месяц — 2%.

Опрошенные считают, что основной причиной участия в азартных играх является желание выиграть деньги — так ответили 70% респондентов. Далее следуют азарт и эмоции (41%). Влияние рекламы, окружения, желание развлечься или отвлечься от проблем называли значительно реже — примерно 15–17% в каждом случае.

По результатам исследования, для большинства людей участие в азартных играх не становится длительным: 83% респондентов сообщили, что перестали играть. Среди причин — потеря интереса (65%), финансовые затраты или нехватка средств (23%) и опасения по поводу возможного развития зависимости (10%).

Что касается негативного опыта, 83% опрошенных заявили, что не сталкивались с негативными последствиями азартных игр. Также 93% украинцев сообщили, что в течение последнего года не одалживали деньги знакомым для участия в играх.

Исследование показало, что лучше всего осведомлены о механизмах ответственной игры именно те, кто имеет опыт участия в азартных играх. Среди тех, кто играл в течение последнего месяца, 71% знают о возможности получить статистику своей игры, 67% — о принципах ответственной игры, 60% — об установлении финансовых и временных лимитов, а 51% — о реестре лиц с ограниченным доступом к азартным играм.

Отдельно отмечен общественный спрос на усиление государственного регулирования. 48% опрошенных считают приоритетом ограничение рекламы азартных игр. В то же время лишь 4% отметили, что реклама влияет на их личное решение играть.

Среди других ожидаемых шагов со стороны государства респонденты назвали усиление контроля за онлайн-казино (29%), борьбу с нелегальным рынком (27%), контроль возрастных ограничений (19%) и информационно-просветительские кампании о рисках (15%).

Также 78% опрошенных убеждены, что нелегальные казино наносят ущерб экономике. В целом 74% поддерживают усиление защиты от игровой зависимости, а 67% выступают за более жесткое государственное регулирование отрасли.

Исследование также показало, что потенциально более высокие риски вовлечения в азартные игры наблюдаются среди молодежи и военнослужащих, тогда как в отношении внутренне перемещенных лиц таких подтверждений не зафиксировано.

Первый этап исследования охватил 3 164 респондента в возрасте от 18 лет, среди которых 415 представителей молодежи, 409 внутренне перемещенных лиц и 404 военнослужащих. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания, а погрешность не превышает 2%.

 

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Украина Министерство цифровой трансформации

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