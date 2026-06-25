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Когда после СЗЧ возобновляется обеспечение военнослужащих — подробности

10:17, 25 июня 2026
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Условия зависят от того, был ли военнослужащий исключен из списков прежней части.
Когда после СЗЧ возобновляется обеспечение военнослужащих — подробности
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По прибытии в новую воинскую часть военнослужащего начинают оформлять и зачислять в списки личного состава. Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта порядок возобновления обеспечения зависит от того, был ли он исключен из списков предыдущей части, напомнил Харьковский областной ТЦК и СП.

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Если военнослужащего исключили из списков предыдущей части, в день прибытия его зачисляют в списки личного состава новой части. После этого возобновляются денежное и вещевое обеспечение.

Если же военнослужащий не был исключен из списков предыдущей части, его зачисляют в списки временно прибывшего личного состава.

В таком случае продовольственное обеспечение возобновляется в день прибытия. В течение семи дней после прибытия должен быть издан соответствующий приказ или распоряжение.

После этого военнослужащего зачисляют в списки постоянного личного состава и возобновляют денежное и вещевое обеспечение.

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