Когда после СЗЧ возобновляется обеспечение военнослужащих — подробности
По прибытии в новую воинскую часть военнослужащего начинают оформлять и зачислять в списки личного состава. Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта порядок возобновления обеспечения зависит от того, был ли он исключен из списков предыдущей части, напомнил Харьковский областной ТЦК и СП.
Если военнослужащего исключили из списков предыдущей части, в день прибытия его зачисляют в списки личного состава новой части. После этого возобновляются денежное и вещевое обеспечение.
Если же военнослужащий не был исключен из списков предыдущей части, его зачисляют в списки временно прибывшего личного состава.
В таком случае продовольственное обеспечение возобновляется в день прибытия. В течение семи дней после прибытия должен быть издан соответствующий приказ или распоряжение.
После этого военнослужащего зачисляют в списки постоянного личного состава и возобновляют денежное и вещевое обеспечение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.