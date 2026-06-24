Владимир Зеленский: в Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые могли использоваться для корректировки российских ударов

По словам Президента, с 22 июня соответствующие устройства, которые могли использоваться для наведения российских ударов, на территории Беларуси не функционируют.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 22 июня на территории Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые, по имеющейся информации, использовались для корректировки российских ударов по украинской территории.

По словам главы государства, соответствующую информацию ему доложили Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и разведка.

«По имеющейся информации, которую мне доложили Главнокомандующий, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Демонтировали их или нет — я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают», — отметил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.