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Владимир Зеленский: в Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые могли использоваться для корректировки российских ударов

19:32, 24 июня 2026
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По словам Президента, с 22 июня соответствующие устройства, которые могли использоваться для наведения российских ударов, на территории Беларуси не функционируют.
Владимир Зеленский: в Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые могли использоваться для корректировки российских ударов
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 22 июня на территории Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые, по имеющейся информации, использовались для корректировки российских ударов по украинской территории.

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По словам главы государства, соответствующую информацию ему доложили Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и разведка.

«По имеющейся информации, которую мне доложили Главнокомандующий, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Демонтировали их или нет — я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают», — отметил Зеленский.

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россия Украина Беларусь Владимир Зеленский

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