Володимир Зеленський: у Білорусі припинили роботу ретранслятори, які могли коригувати російські удари

За словами Президента, з 22 червня відповідні пристрої, що могли застосовуватися для наведення російських атак, на території Білорусі не функціонують.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які, за наявною інформацією, використовувалися для коригування російських ударів по українській території.

За словами Глави держави, відповідну інформацію йому доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України та розвідка.

«За наявною інформацією, яку мені доповідав Головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх чи ні — я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють», — зазначив Зеленський.

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