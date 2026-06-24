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Суд ухвалив Рішення у справі щодо конституційних меж зворотної дії закону в часі

19:08, 24 червня 2026
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Рішення ухвалено за скаргою громадянина, який заявив про зменшення своєї пенсії.
Суд ухвалив Рішення у справі щодо конституційних меж зворотної дії закону в часі
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Другий сенат КСУ на пленарному засіданні розглянув справу за конституційною скаргою Приходька Віктора Валерійовича щодо відповідності Конституції України абзацу першого пункту 131 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058−IV (далі – Закон № 1058) у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року № 2148–VIII (далі – Закон № 2148) та ухвалив Рішення № 5-р(ІІ)/2026.

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Суддя-доповідач у справі – Олег Первомайський.

Оспорюваним приписом Закону № 1058 у редакції Закону № 2148 визначено, що «з 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» ˂…˃ виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону».

На думку Приходька В. В., внаслідок застосування оспорюваних приписів розмір отримуваної ним пенсії істотно зменшено, що є порушенням низки статей Конституції України, зокрема статті 22, частин першої, другої статті 24.

Дослідивши питання, порушені в конституційній скарзі, Суд виснував, що окремий припис абзацу першого пункту 13-1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 у редакції Закону № 2148, а саме «з 1 жовтня 2017 року» не відповідає Конституції України.

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