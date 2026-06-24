Суд вынес решение по делу о конституционных пределах обратной силы закона во времени

Решение вынесено по жалобе гражданина, заявившего об уменьшении своей пенсии.

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Второй сенат КСУ на пленарном заседании рассмотрел дело по конституционной жалобе Приходько Виктора Валерьевича о соответствии Конституции Украины абзацу первого пункта 131 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственное пенсионное страхование» от 9 июля 2003 года № 1058−IV (далее — Закон № 1058) в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» от 3 октября 2017 года № 2148–VIII (далее — Закон № 2148) и принял Решение № 5-р(ІІ)/2026.

Судья-докладчик по делу — Олег Первомайский.

Оспариваемое положение Закона № 1058 в редакции Закона № 2148 определяет, что «с 1 октября 2017 года пенсии, назначенные после вступления в силу Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» ˂…˃ выплачиваются в размере, рассчитанном в соответствии с настоящим Законом».

По мнению Приходько В. В., в результате применения оспариваемых положений размер получаемой им пенсии существенно уменьшен, что является нарушением ряда статей Конституции Украины, в частности статьи 22, частей первой и второй статьи 24.

Рассмотрев вопросы, затронутые в конституционной жалобе, Суд пришел к выводу, что отдельное положение абзаца первого пункта 13-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона № 1058 в редакции Закона № 2148, а именно «с 1 октября 2017 года», не соответствует Конституции Украины.

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