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Сообщения о пытках, местах лишения свободы и самоубийствах: Дмитрий Лубинец инициировал проверку в полку «Скала»

18:57, 24 июня 2026
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Омбудсмен инициировал проверку фактов возможных нарушений прав военнослужащих.
Сообщения о пытках, местах лишения свободы и самоубийствах: Дмитрий Лубинец инициировал проверку в полку «Скала»
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проверке информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

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По его словам, речь идет о сообщениях о вероятном применении пыток, обустройстве мест лишения свободы и доводимых до самоубийств действующих военнослужащих.

«Любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и требуют немедленной реакции», — подчеркнул Лубинец.

В связи с этим он обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование. Как сообщили в ГБР, с целью проверки изложенных сведений следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Отдельно омбудсман провел рабочее совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Лубинца, Военная служба правопорядка уже приступила к выяснению обстоятельств.

Кроме того, он сообщил, что мониторинговая группа Офиса Уполномоченного уже на следующий день отправится на место для проведения проверки. По словам Лубинца, ему заверили в полном содействии работе независимой мониторинговой группы.

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ВСУ военные военнослужащие Дмитрий Лубинец

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