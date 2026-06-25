Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

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Верховный Суд 17 июня 2026 года рассмотрел дело №922/2430/25 по иску частного предприятия к коммунальной организации о взыскании 71 064 991,85 грн, из которых 43 683 322,73 грн — задолженность за выполненные работы, остальная сумма — инфляционные потери и 3% годовых.

По материалам дела, стороны в мае 2020 года заключили договор о закупке строительных работ по возведению кормокухни с административно-бытовыми помещениями в Харьковском зоопарке. Первоначальная цена договора составляла более 72 млн грн, однако в процессе выполнения работ стороны неоднократно изменяли сроки и финансирование через ряд дополнительных соглашений.

Истец утверждал, что в ходе строительства были выявлены существенные недостатки проектно-сметной документации, что обусловило необходимость выполнения дополнительных работ. По его словам, эти работы фактически были согласованы сторонами — через дефектные акты, совещания и последующую корректировку проекта, хотя формально изменения в договор относительно увеличения стоимости не вносились.

Всего истец заявил, что выполнил работ на 43 683 322,73 грн сверх договорного объема, что подтверждается актами выполненных работ и экспертным исследованием, проведённым в 2025 году.

Ответчик возражал против оплаты дополнительных работ, ссылаясь на Закон Украины «О публичных закупках», отсутствие предусмотренной договором возможности увеличения объёмов и стоимости работ, а также отсутствие бюджетного финансирования.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили частично и взыскали 43 683 322,73 грн основного долга, отказав в удовлетворении требований об инфляционных потерях и 3% годовых.

Частью 1 ст. 11 ГК Украины предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из действий лиц, предусмотренных актами гражданского законодательства, а также из действий, прямо не предусмотренных такими актами, но по аналогии порождающих гражданские права и обязанности.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 11 ГК Украины основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей являются, в частности, договоры и другие сделки, а также иные юридические факты. Кроме того, ч. 3 этой статьи предусматривает, что гражданские права и обязанности могут возникать непосредственно из актов гражданского законодательства.

Согласно ст. 509 ГК Украины обязательство — это правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определённое действие либо воздержаться от его совершения, а кредитор имеет право требовать исполнения такой обязанности.

В соответствии с ч. 1 ст. 526 ГК Украины обязательство должно исполняться надлежащим образом согласно условиям договора и требованиям закона. Односторонний отказ от обязательства или его изменение не допускается (ч. 1 ст. 525 ГК Украины), если иное прямо не предусмотрено договором или законом.

По смыслу ст. 626, 629 ГК Украины договор является соглашением сторон, направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, и является обязательным для исполнения сторонами.

Согласно ст. 875 ГК Украины по договору строительного подряда подрядчик обязуется выполнить строительные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а заказчик — принять и оплатить их. По ст. 854 ГК Украины оплата производится после надлежащего выполнения работ, если иное не предусмотрено договором.

Статьи 843–844 ГК Украины определяют, что цена работ устанавливается договором или сметой, которая может быть твёрдой или приблизительной. Изменение твёрдой сметы допускается только по соглашению сторон. Согласно ст. 877 ГК Украины подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектной документацией и сметой, определяющими объём, содержание и стоимость работ.

Таким образом, в спорах о строительном подряде подлежит доказыванию не только факт выполнения работ, но и их соответствие проектной и сметной документации. Превышение твёрдой сметы без согласования сторон возлагается на подрядчика, если иное не установлено законом. Согласно ч. 5 ст. 844 ГК Украины возможность увеличения твёрдой сметы допускается лишь в исключительных случаях. Верховный Суд в постановлении от 06.12.2019 по делу №910/7446/18 указал, что дополнительные работы подлежат оплате только при доказанности их необходимости, непредсказуемости и надлежащего уведомления заказчика.

Суды предыдущих инстанций признали основания для оплаты дополнительных работ, однако Верховный Суд указал, что эти выводы являются преждевременными, поскольку не учтены особенности Закона Украины «О публичных закупках».

Верховный Суд отметил, что существенные условия договора о закупке не могут изменяться, кроме прямо предусмотренных законом случаев, а увеличение цены ограничено 10% и имеет императивный характер. Большая Палата Верховного Суда неоднократно подчеркивала, что превышение этого лимита противоречит принципам прозрачности и добросовестной конкуренции.

Таким образом, суды не дали надлежащей оценки соотношению норм гражданского законодательства и законодательства о публичных закупках, а также причинам расхождения между договорной ценой и фактически оплаченной суммой.

В связи с этим Верховный Суд отменил решения судов в части удовлетворения иска и направил дело на новое рассмотрение.

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