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КСУ признал неконституционной часть восьмую статьи 176 УПК

18:33, 24 июня 2026
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Норма УПК признана неконституционной в связи с нарушением принципа индивидуального судебного разбирательства.
КСУ признал неконституционной часть восьмую статьи 176 УПК
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Второй сенат Конституционного Суда Украины принял Решение № 4-р(ІІ)/2026 по делу о конституционной жалобе Сергея Гнездилова. Суд признал неконституционной часть восьмую статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины и отсрочил утрату силы этого положения на три месяца.

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В решении отмечается, что безальтернативное применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении военнослужащих, подозреваемых или обвиняемых в совершении отдельных военных уголовных правонарушений, не соответствует Конституции Украины.

Конституционный Суд пришел к выводу, что установление законодателем для военнослужащих, подозреваемых или обвиняемых в совершении ряда преступлений, исключительно самой строгой меры пресечения — содержания под стражей — нарушает требования частей первой и второй статьи 29 Основного закона Украины. В частности, это не обеспечивает необходимости вынесения мотивированного судебного решения как результата судебного разбирательства, что, по мнению Суда, искажает суть правосудия.

Также Суд констатировал, что оспариваемое положение Уголовного процессуального кодекса не соответствует статьям 6, 21, частям первой и второй статьи 24, части первой статьи 28, части второй статьи 64 и части второй статьи 124 Конституции Украины.

Судьей-докладчиком по делу выступил судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак.

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