В Черниговской области объявили об обязательной эвакуации из 12 приграничных населенных пунктов

С 1 июля жителей 12 населенных пунктов принудительно эвакуируют из-за угроз безопасности.

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Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничных районов Черниговской области, которая начнется 1 июля. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, отметив, что соответствующее решение принято по запросу военных.

Эвакуация коснется 12 населенных пунктов в четырех приграничных общинах области.

В Корюковской территориальной общине это Прибинь, Шишковка и Рудня.

В Городнянской общине — Лемешевка и Мощенка.

В Новгород-Северской общине — Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны и Чайкино.

В Семеновской общине — Газопроводное и Александровка.

Кроме того, принято решение о продлении мер обязательной эвакуации еще из семи приграничных сел, где она была объявлена ранее зимой. Часть жителей уже выехала, остальные подали письменные отказы.

Речь идет о населенных пунктах Сновской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общин, в частности о Горске, Бериловке, Бучках, Гремяче, Будо-Воробьевской, Костобобре и Железном Мосте.

По данным общин и районных военных администраций, в этих населенных пунктах до сих пор остаются около тысячи человек, среди них — примерно 120 детей.

В ОВА сообщили, что алгоритм эвакуации уже определен. Жителей будут информировать о местах сбора, задействованы все необходимые службы, утверждены маршруты и транспорт для перевозки. Также предусмотрено обязательное расселение эвакуированных в местах временного проживания.

Завершить эвакуационные мероприятия планируется в течение двух месяцев.

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