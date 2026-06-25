Больничные 100% от зарплаты: кто может получить выплаты без стажа

Некоторые категории граждан могут получать больничные в размере 100% от средней зарплаты даже при отсутствии необходимого страхового стажа.

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Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», застрахованные лица имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы (дохода) при наличии страхового стажа более восьми лет.

Вместе с тем законодательством определен ряд категорий граждан, для которых выплата больничных в размере 100% средней заработной платы осуществляется независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа.

Такое право имеют лица, отнесенные к первой, второй и третьей категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Кроме того, полную компенсацию временной утраты трудоспособности могут получать один из родителей или лицо, его заменяющее, если они ухаживают за ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС.

Также на выплату больничных в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа могут рассчитывать ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также члены семей погибших или умерших ветеранов войны.

Аналогичные гарантии распространяются на членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, лиц, признанных жертвами нацистских преследований, а также доноров, которые в соответствии с законодательством имеют право на соответствующие льготы.

В этот перечень также входят реабилитированные лица — жертвы репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов, подвергшиеся преследованиям в форме лишения или ограничения свободы, а также принудительного безосновательного помещения в психиатрические учреждения по решениям внесудебных либо других репрессивных органов.

Отдельные условия предусмотрены для работников и гиг-специалистов компаний-резидентов Дія.City, которые являются застрахованными лицами. Для них пособие по временной нетрудоспособности выплачивается независимо от продолжительности страхового стажа и рассчитывается исходя из заработной платы, с которой фактически были уплачены страховые взносы.

Кроме того, в размере 100% средней заработной платы или налогооблагаемого дохода независимо от страхового стажа назначается пособие в случае временной нетрудоспособности, наступившей вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Также аналогичный размер выплат гарантирован женщинам при предоставлении пособия по беременности и родам, которое выплачивается в полном объеме независимо от продолжительности страхового стажа.

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