Черниговский ТЦК мобилизовал гражданина Азербайджана: суд признал призыв незаконным

Мобилизация иностранцев возможна только на контрактной основе.

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Черниговский окружной административный суд признал противоправным призыв иностранца на военную службу в ходе мобилизации и отменил соответствующий приказ ТЦК.

Обстоятельства дела

Истец обратился в Черниговский окружной административный суд с иском к ТЦК и СП, воинской части и другим ответчикам, в котором с учётом уточнённых исковых требований просил:

признать противоправным и отменить приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации, на особый период, в части призыва и направления истца для прохождения военной службы;

признать противоправным и отменить приказ командира воинской части в части зачисления истца в списки воинской части и назначения его на должность;

обязать уполномоченное должностное лицо воинской части издать приказ, которым исключить истца из списков личного состава воинской части со дня вступления решения суда в законную силу.

Истец обосновывал свои требования тем, что призыв на военную службу во время мобилизации является незаконным, поскольку он не является гражданином Украины и не получал паспорт гражданина Украины, а следовательно, не обязан проходить военную службу во время мобилизации.

Судом установлено, что истец является гражданином Азербайджанской Республики и проживает на территории Украины на основании вида на постоянное проживание. 12 марта 2026 года сотрудники полиции совместно с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили истеца и доставили его в помещение территориального центра комплектования и социальной поддержки. В тот же день он прошел медицинское обследование в военно-врачебной комиссии и был признан годным к военной службе.

12 марта 2026 года начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки издал приказ № 643 «О призыве военнообязанных и резервистов на военную службу во время мобилизации, на особый период», в соответствии с которым истец был призван на военную службу во время мобилизации, на особый период, и направлен в воинскую часть. Согласно поименному списку истец направлен в распоряжение командира воинской части. Приказом командира воинской части от 14 марта 2026 года № 73 истец зачислен в списки личного состава воинской части и взят на все виды обеспечения.

Ответчики в отзывах на иск отмечали, что в ходе мероприятий по мобилизации истец не предоставил документов, подтверждающих отсутствие оснований для призыва. Его личность была установлена сотрудниками Национальной полиции, а выписка из реестра территориальной общины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика подтверждали место регистрации и проживания на территории Украины. Воинская часть указывала, что на момент зачисления не располагала сведениями о том, что истец является иностранцем.

Позже воинская часть сообщила суду, что 26 мая 2026 года истец был уволен с военной службы в запас по семейным обстоятельствам в соответствии с пунктом 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и направлен для постановки на воинский учет в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Решение суда

Черниговский окружной административный суд рассмотрел дело № 620/3680/26 в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон и принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправным и отменил приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 12 марта 2026 года № 643 в части призыва истца на военную службу во время мобилизации на особый период.

В удовлетворении остальных исковых требований — об отмене приказа воинской части о зачислении в списки личного состава и назначении на должность, а также об обязательстве исключить истца из списков воинской части — суд отказал.

Суд пришел к выводу, что истец как иностранец (гражданин Азербайджанской Республики) не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Согласно законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут быть приняты на военную службу в Вооруженные Силы Украины исключительно на добровольной основе по контракту в порядке, определенном Положением о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным Указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248/2016. Доказательств заключения такого контракта ответчики не представили.

Суд подчеркнул, что на иностранцев не распространяется конституционная обязанность граждан Украины по защите Родины, предусмотренная статьёй 65 Конституции Украины, и они не относятся к категории военнообязанных или резервистов в понимании Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Территориальный центр комплектования и социальной поддержки был обязан провести проверку принадлежности лица к гражданству Украины, в частности путем направления соответствующих запросов.

Поскольку на момент принятия решения истец уже был уволен с военной службы по семейным обстоятельствам, удовлетворение требований об исключении из списков личного состава не привело бы к защите его прав.

Решением также взыскана за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца часть уплаченного судебного сбора в размере 665,60 грн.

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