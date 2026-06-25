Многие водители об этом забывают: за что можно получить штраф более 500 грн во время движения

Разговор по телефону за рулем может показаться мелочью, однако такая привычка не только повышает риск аварии, но и грозит водителям денежным наказанием.

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Пользование мобильным телефоном во время управления автомобилем остается одной из самых распространенных причин потери концентрации на дороге. Даже короткий разговор без специальной гарнитуры может отвлечь водителя от дорожной обстановки и увеличить риск аварии.

Во время телефонного разговора внимание водителя частично переключается на общение, из-за чего он может позже реагировать на изменения дорожной ситуации, не заметить пешехода, дорожный знак или другое транспортное средство.

Именно поэтому Правила дорожного движения запрещают пользоваться средствами связи, удерживая их в руке во время движения автомобиля. Для разговоров разрешается использовать устройства hands-free, которые позволяют не отрывать руки от руля.

В патрульной полиции напоминают, что использование во время движения транспортного средства средств связи, не оборудованных техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук, является нарушением требований законодательства.

За такое правонарушение, согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Патрульный может вынести постановление на основании непосредственного наблюдения за правонарушением, если он видел, что водитель во время движения держал телефон в руке и пользовался им. Видеозапись с бодикамеры или служебного автомобиля является дополнительным доказательством.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, за какие нарушения ПДД могут забрать автомобиль.

Также Украина готовится к реформе дорожного законодательства. Законопроект №15200 имплементирует положения Директивы ЕС 2025/2205 и предусматривает изменение системы допуска к управлению транспортными средствами. Речь идет не только о новых категориях и цифровизации документов, но и о пересмотре возрастных требований, а также о внедрении принципа поэтапного допуска к управлению мощными автомобилями и мотоциклами.

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