ВККС рекомендует ВСП назначить Дину Стельмах судьей Каменец-Подольского горрайонного суда

ВККС поддержала кандидатуру Дины Стельмах на должность судьи в Хмельницкой области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение рекомендовать Дину Стельмах для назначения на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

У Дины Стельмах есть солидный профессиональный путь в судебной системе. В 2006 году она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франка по специальности «правоведение». В 2011 году завершила обучение в Институте подготовки профессиональных судей Национального университета «Одесская юридическая академия».

18 мая 2012 года Дина Стельмах была назначена на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области сроком на пять лет. Дина Стельмах продолжает занимать эту должность, однако не осуществляет правосудие в связи с истечением срока полномочий.

По результатам квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности Дина Стельмах набрала 770,375 балла. ВККС единогласно поддержала ее кандидатуру и решила внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении Дины Стельмах на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.