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ВККС рекомендует ВСП назначить Дину Стельмах судьей Каменец-Подольского горрайонного суда

18:07, 24 июня 2026
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ВККС поддержала кандидатуру Дины Стельмах на должность судьи в Хмельницкой области.
ВККС рекомендует ВСП назначить Дину Стельмах судьей Каменец-Подольского горрайонного суда
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение рекомендовать Дину Стельмах для назначения на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

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 У Дины Стельмах есть солидный профессиональный путь в судебной системе. В 2006 году она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франка по специальности «правоведение». В 2011 году завершила обучение в Институте подготовки профессиональных судей Национального университета «Одесская юридическая академия».

18 мая 2012 года Дина Стельмах была назначена на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области сроком на пять лет. Дина Стельмах продолжает занимать эту должность, однако не осуществляет правосудие в связи с истечением срока полномочий.

По результатам квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности Дина Стельмах набрала 770,375 балла. ВККС единогласно поддержала ее кандидатуру и решила внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении Дины Стельмах на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

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суд судья ВККС ВСП

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ВККС рекомендует ВСП назначить Дину Стельмах судьей Каменец-Подольского горрайонного суда

ВККС поддержала кандидатуру Дины Стельмах на должность судьи в Хмельницкой области.

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