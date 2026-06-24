ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення рекомендувати Діну Стельмах для призначення на посаду судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

Діна Стельмах має солідний професійний шлях у судовій системі. У 2006 році вона закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство». У 2011 році завершила навчання в Інституті підготовки професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія».

18 травня 2012 року Діну Стельмах було призначено на посаду судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області строком на п’ять років. Наразі Діна Стельмах продовжує обіймати цю посаду, проте не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Діна Стельмах набрала 770,375 бала. ВККС одноголосно підтримала її кандидатуру та вирішила внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення Діни Стельмах на посаду судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

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