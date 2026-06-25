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Загибель жінки на пляжі в Одесі: правоохоронці перевіряють законність роботи зони відпочинку

07:18, 25 червня 2026
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Правоохоронці перевіряють обставини роботи пляжу «Відрада» в Одесі після загибелі 26-річної жінки внаслідок російської атаки, а також з'ясовують можливу відповідальність посадовців і підприємців, причетних до організації відпочинку на цій території.
Загибель жінки на пляжі в Одесі: правоохоронці перевіряють законність роботи зони відпочинку
фото: прокуратура
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Як відомо, 23 червня вдень ворог запустив шахед по Одесі. Внаслідок падіння уламків дрона на пляжі «Відрада» загинула 26-річна жінка, ще один чоловік отримав поранення.

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Напередодні виконувач обов’язків міського голови Одеси Ігор Коваль заявляв, що пляж «Відрада» не входить до переліку офіційно відкритих зон для відпочинку. Станом на 24 червня територію пляжу та розташовану поруч комерційну зону закрили для відвідувачів.

Тим часом правоохоронці перевіряють законність дій посадовців місцевого самоврядування та підприємців, які організували роботу пляжної зони, де сталася трагедія. Про це «Суспільному» повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила загибель людини.

Слідчі нададуть правову оцінку діям посадових осіб Одеської міської ради, а також представників бізнесу, причетних до організації роботи цієї пляжної локації.

Наразі тіло загиблої жінки направили на судово-медичну експертизу. За попередніми висновками правоохоронців, причиною смерті стала гостра крововтрата.

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прокуратура Одеса

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