Пенсія понад 20 000 грн у липні 2026: хто отримає підвищені виплати

Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю у 2026 році можуть розраховувати на пенсійні виплати до 20 653 гривень завдяки спеціальним державним гарантіям.

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У липні 2026 року окремі громадяни України отримуватимуть значно вищі пенсійні виплати, ніж передбачений загальний мінімум. Насамперед це стосується учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які втратили здоров’я внаслідок катастрофи та мають офіційно встановлену інвалідність.

Держава продовжує надавати додаткову соціальну підтримку громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат визначаються окремими нормами законодавства, що забезпечують підвищений рівень пенсійного захисту постраждалих.

Найбільшу гарантовану пенсію у 2026 році отримують ліквідатори з інвалідністю І групи. З урахуванням усіх встановлених доплат і надбавок щомісячна сума становить 20 653 гривні, повідомили у Пенсійному фонді.

Як визначається сума виплат

Базою для розрахунку пенсій цієї категорії є середня заробітна плата по Україні, з якої були сплачені страхові внески за попередній рік. Саме цей показник використовується для встановлення мінімальних державних гарантій.

Залежно від групи інвалідності передбачено такі розміри пенсій:

І група — 20 653 гривні;

ІІ група — 16 522 гривні;

ІІІ група — 12 392 гривні.

Таким чином, рівень виплат безпосередньо залежить від ступеня втрати працездатності, підтвердженого відповідними медичними документами.

За яких умов встановлюють І групу інвалідності

Першу групу інвалідності призначають людям із найважчими порушеннями функцій організму. Такі громадяни часто не можуть самостійно забезпечувати свої повсякденні потреби, потребують сторонньої допомоги або постійного догляду.

До критеріїв також належать суттєві обмеження у пересуванні, спілкуванні, орієнтації в просторі та контролі власних дій. Усередині групи додатково виділяють підгрупи А та Б залежно від рівня потреби в сторонній підтримці.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб скористатися правом на підвищене пенсійне забезпечення, ліквідаторам аварії на ЧАЕС необхідно подати до Пенсійного фонду пакет підтвердних документів. До нього входять:

посвідчення учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

медичний висновок, який підтверджує причинний зв’язок між інвалідністю або захворюванням та впливом аварії на ЧАЕС.

Після перевірки документів Пенсійний фонд визначає право заявника на спеціальні пенсійні гарантії та призначає відповідний розмір виплат.

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