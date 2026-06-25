Пенсия более 20 000 грн в июле 2026: кто получит повышенные выплаты

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью в 2026 году могут рассчитывать на пенсионные выплаты до 20653 гривен благодаря специальным государственным гарантиям.

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В июле 2026 года отдельные граждане Украины будут получать пенсионные выплаты, значительно превышающие установленный общий минимум. Прежде всего это касается участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые потеряли здоровье вследствие катастрофы и имеют официально установленную инвалидность.

Государство продолжает предоставлять дополнительную социальную поддержку гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Размер таких выплат определяется отдельными нормами законодательства, обеспечивающими повышенный уровень пенсионной защиты пострадавших.

Самую высокую гарантированную пенсию в 2026 году получают ликвидаторы с инвалидностью I группы. С учетом всех установленных доплат и надбавок ежемесячная сумма составляет 20 653 гривны, сообщили в Пенсионном фонде.

Как определяется размер выплат

Основой для расчета пенсий данной категории является средняя заработная плата по Украине, с которой были уплачены страховые взносы за предыдущий год. Именно этот показатель используется для установления минимальных государственных гарантий.

В зависимости от группы инвалидности предусмотрены следующие размеры пенсий:

I группа — 20 653 гривны;

II группа — 16 522 гривны;

III группа — 12 392 гривны.

Таким образом, уровень выплат напрямую зависит от степени утраты трудоспособности, подтвержденной соответствующими медицинскими документами.

При каких условиях устанавливается I группа инвалидности

Первую группу инвалидности назначают людям с наиболее тяжелыми нарушениями функций организма. Такие граждане зачастую не могут самостоятельно обеспечивать свои повседневные потребности, нуждаются в посторонней помощи или постоянном уходе.

К критериям также относятся существенные ограничения в передвижении, общении, ориентации в пространстве и контроле собственных действий. Внутри группы дополнительно выделяются подгруппы А и Б в зависимости от степени потребности в посторонней поддержке.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы воспользоваться правом на повышенное пенсионное обеспечение, ликвидаторам аварии на ЧАЭС необходимо подать в Пенсионный фонд пакет подтверждающих документов. В него входят:

удостоверение участника ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

медицинское заключение, подтверждающее причинно-следственную связь между инвалидностью или заболеванием и воздействием аварии на ЧАЭС.

После проверки документов Пенсионный фонд определяет право заявителя на специальные пенсионные гарантии и назначает соответствующий размер выплат.

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