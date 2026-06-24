Апелляционный суд Черновцов ужесточил приговор двум местным жителям за оправдание агрессии РФ

Наказание увеличено до 2 лет лишения свободы, оба заключены под стражу в зале суда.

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Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы прокурора и защитника на приговор Садгорского районного суда г. Черновцов в отношении двух жителей Черновцов, признанных виновными в оправдании и прославлении вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), и ужесточил назначенное им наказание до 2 лет лишения свободы, поместив обоих осужденных под стражу в зале суда.

Приговором суда первой инстанции оба обвиняемых были признаны виновными и им было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Одну из обвиняемых суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Суд первой инстанции установил, что во время общения на онлайн-платформе обвиняемые выражали поддержку государству-агрессору, положительно оценивали действия российских военнослужащих, исполняли песню «333», известную как неофициальный патриотический «гимн СВО», и такими действиями оправдывали вооруженную агрессию против Украины и прославляли ее участников.

Коллегия судей обратила внимание на то, что исполняемая обвиняемыми песня «333» содержит высказывания, направленные на возвеличивание военнослужащих РФ, одобрение их действий и пренебрежительное освещение Вооруженных Сил Украины, в частности через описание уничтожения украинской армии российскими военными.

В частности, суд пришел к выводу, что отдельные высказывания обвиняемых демонстрировали поддержку государства-агрессора, пропагандировали идеи так называемого «русского мира», содержали признаки унижения национального достоинства Украины и создавали впечатление о якобы поддержке агрессии РФ гражданами Украины.

Не соглашаясь с приговором суда первой инстанции, защита просила смягчить наказание, ссылаясь, в частности, на признание вины, искреннее раскаяние, положительное поведение обвиняемых после предъявления им подозрения и оказание ими помощи ВСУ.

Прокурор, в свою очередь, считал назначенное наказание слишком мягким и просил его ужесточить, подчеркивая общественную опасность совершенных действий в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины.

Рассматривая доводы сторон, апелляционный суд непосредственно изучил видеозапись общения обвиняемых на онлайн-платформе с представителем, как они полагали, государства-агрессора, и согласился с выводами суда первой инстанции относительно доказанности их вины.

Апелляционный суд по делу № 726/2567/25 учел, что исследованные доказательства свидетельствуют о стойком, сформировавшемся и идеологически мотивированном умысле, направленном на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Коллегия судей обратила внимание на то, что в ходе общения обвиняемые неоднократно выражали поддержку государству-агрессору и его военнослужащим, призывали к скорейшему вторжению Российской Федерации на территорию Украины, заявляли о готовности действовать в ее интересах, демонстрировали солидарность с советской и российской идеологией, а также использовали уничижительные высказывания в адрес Украины.

Апелляционный суд отметил, что эмоционально окрашенный характер исполнения песни «333», а также другие высказывания обвиняемых во время общения свидетельствовали о последовательной демонстрации солидарности с врагом, пророссийской пропаганде, оправдании вооруженной агрессии РФ и героизации ее участников.

Коллегия судей также отметила, что обвиняемые не только продемонстрировали свою антиукраинскую позицию, но и создали впечатление о якобы поддержке гражданами Украины позиции государства-агрессора и стремлении к установлению так называемого «русского мира», что, по мнению суда, могло способствовать формированию у врага ложного представления об общественных настроениях в Украине и подпитывать продолжение вооруженной агрессии против Украины.

Апелляционный суд отметил, что свобода выражения мнения не распространяется на действия, направленные на оправдание вооруженной агрессии государства-агрессора и прославление ее участников. В данном деле уголовная ответственность наступила не за личные убеждения обвиняемых, а за конкретные высказывания и действия, которые суд признал оправдывающими агрессию РФ против Украины и прославляющими ее участников.

В данном деле уголовная ответственность наступила не за личные убеждения обвиняемых, а за конкретные высказывания и действия, которые суд признал оправдывающими и прославляющими агрессию РФ против Украины.

Коллегия судей не согласилась с выводом суда первой инстанции о наличии искреннего раскаяния как обстоятельства, смягчающего наказание. Суд пришел к выводу, что полное признание вины в данном уголовном производстве не подтвердилось, а поведение обвиняемых и приведенные ими доводы не свидетельствуют о действительном осознании противоправности своих действий, их раскаяние не является искренним и носит формальный характер.

Апелляционный суд обратил внимание на то, что обвиняемые, будучи совершеннолетними лицами с достаточным жизненным опытом и осознавая общественно-политическую ситуацию в Украине после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ, несмотря на широкий доступ к достоверной информации о военных преступлениях и последствиях действий государства-агрессора, сознательно оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

По итогам апелляционного разбирательства Черновицкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника.

Приговор районного суда г. Черновцов изменен в части назначенного наказания. Также апелляционный суд исключил из приговора ссылку на полное признание вины и раскаяние как обстоятельства, смягчающие наказание. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

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