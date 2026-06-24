Ошибка в документах для «єВідновлення» может стоить жилищного сертификата: разбор реальных прецедентов

При подаче заявлений на компенсацию по программе «єВідновлення» граждане нередко допускают ошибки, которые приводят к отказу в выплатах или становятся основанием для длительных судебных споров.

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После начала полномасштабной агрессии Российской Федерации вопрос возмещения ущерба за разрушенное и повреждённое жильё приобрёл особое значение.

Одним из инструментов государственной поддержки стала программа «єВідновлення», предусматривающая предоставление компенсации собственникам жилой недвижимости. Несмотря на цифровизацию процедуры и упрощение механизма подачи заявлений через приложение «Дія», практика показала, что значительное количество обращений сопровождается юридическими проблемами.

Часть споров возникает из-за неточностей в документах заявителей, другая — вследствие различного толкования законодательства комиссиями органов местного самоуправления. В результате вопрос реализации права на компенсацию всё чаще становится предметом судебного рассмотрения.

Как ранее отмечала «Судебно-юридическая газета», наибольшие трудности с получением компенсации возникают в отношении жилья на временно оккупированных территориях, поскольку проведение обследования и подтверждение факта его повреждения или уничтожения зачастую невозможно.

Именно эта правовая неопределённость нередко используется мошенниками, которые обещают «гарантированные компенсации», ускоренное оформление выплат или доступ к несуществующим специальным программам. Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает получение компенсации через посредников или в обход официальной процедуры.

Законодательное регулирование программы «єВідновлення»

Правовой основой функционирования программы является Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины» № 2923-IX.

Закон определяет круг лиц, имеющих право на компенсацию, виды объектов, по которым она предоставляется, порядок принятия решений и полномочия комиссий по рассмотрению вопросов предоставления компенсации.

Практический механизм реализации программы детализирован постановлениями Кабинета Министров Украины, в частности относительно порядка подачи заявлений, проведения обследования повреждённых объектов и формирования жилищных сертификатов.

Для получения компенсации лицо должно подтвердить право собственности на жильё, факт его повреждения или уничтожения, а также соответствие другим критериям, установленным законодательством.

Типичные ошибки заявителей и проблемные аспекты правоприменения

Одной из самых распространённых проблем может быть отсутствие надлежащего подтверждения права собственности.

Чаще всего трудности возникают в отношении недвижимости, права на которую были приобретены много лет назад и не внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Формально лицо может быть собственником дома или квартиры, однако отсутствие актуальных регистрационных сведений усложняет рассмотрение заявления.

Отдельную категорию споров составляет несоответствие между сведениями об объекте недвижимости и его фактическим состоянием. Речь идёт об объектах незавершённого строительства, самовольных пристройках, реконструкциях, а также жилье, технические характеристики которого не соответствуют данным государственных реестров и технической документации.

На практике сложности также возникают из-за ненадлежащего документирования повреждений. Хотя законодательство не возлагает на заявителя обязанность самостоятельно проводить технические экспертизы, отсутствие фотофиксации, актов обследования или иных доказательств нередко затрудняет установление обстоятельств повреждения.

Вместе с тем на практике отсутствует единый подход к оценке таких доказательств, а в отдельных случаях комиссии возлагают на заявителей чрезмерное бремя доказывания, фактически требуя подтверждений, которые законодательством прямо не предусмотрены.

Распространённой проблемой также является оформление компенсации в отношении наследственного имущества. На практике заявители могут обращаться за компенсацией до завершения процедуры принятия наследства либо при отсутствии государственной регистрации права собственности за наследником.

Дополнительные трудности могут возникать в случаях, когда наследственные права являются предметом спора между несколькими лицами либо когда правоустанавливающие документы на недвижимость были утрачены или оформлены ненадлежащим образом. При таких обстоятельствах подтверждение права на получение компенсации может потребовать предварительного урегулирования наследственных вопросов.

Судебный взгляд

Стоит напомнить, что Верховный Суд по делу № 945/1826/24 подчеркнул, что именно на истца возлагается обязанность доказать факт ущерба и его размер, а для подтверждения убытков могут использоваться акты обследования, заключения экспертов, фото- и видеофиксация, выписки из реестров и документы о праве собственности.

В деле № 520/8464/24 Верховный Суд фактически подтвердил право заявителя на судебную защиту в случае ненадлежащего рассмотрения заявления о предоставлении компенсации по программе «єВідновлення». Спор возник из-за бездействия уполномоченного органа при рассмотрении заявления о компенсации за повреждённый объект недвижимости, а суды обязали ответчика повторно рассмотреть заявление о предоставлении компенсации за повреждённое жильё.

Вместе с тем одной из ошибок может быть попытка оспаривать сам факт существования механизма компенсации за повреждённое или уничтоженное жильё либо требовать возмещения от государства без доказательства того, что предусмотренные законодательством механизмы, в частности программа «єВідновлення», оказались неэффективными либо были применены неправомерно. Такой подход прослеживается в деле № 757/13711/22-ц.

Важным примером является дело № 320/48639/23, в котором апелляционный суд поддержал отказ в компенсации по программе «єВідновлення», поскольку заявительница приобрела повреждённый дом уже после его разрушения вследствие боевых действий. Суд пришёл к выводу, что право на компенсацию связано с лицом, которое являлось собственником имущества на момент его повреждения.

Показательным является дело № 400/3394/24, в котором суд отменил решение об отказе в предоставлении компенсации по программе «єВідновлення». Основанием для отказа послужило то, что в доме длительное время никто не проживал и он находился в заброшенном состоянии ещё до начала боевых действий. Суд подчеркнул, что такие обстоятельства не относятся к предусмотренным Законом № 2923-IX основаниям для отказа в компенсации, поэтому признал решение комиссии противоправным и обязал повторно рассмотреть заявление заявителя.

Практические советы для заявителей

Перед подачей заявления по программе «єВідновлення» следует проверить, зарегистрировано ли право собственности на жильё в Государственном реестре вещных прав и соответствуют ли регистрационные данные фактическим характеристикам объекта. Если недвижимость была унаследована, целесообразно заранее оформить наследственные права и осуществить государственную регистрацию права собственности.

После повреждения жилья желательно максимально полно зафиксировать последствия разрушений: сделать фото- и видеосъёмку, сохранить акты обследования, сообщения органов власти и другие документы, которые могут подтвердить характер и объём повреждений.

Также стоит проверить соответствие технической документации фактическому состоянию недвижимости, поскольку расхождения относительно площади, состава помещений или проведённых реконструкций нередко усложняют получение компенсации.

В случае получения отказа следует внимательно проанализировать его мотивы, поскольку не каждое отрицательное решение комиссии свидетельствует об отсутствии права на компенсацию. Часто проблему можно устранить путём подачи дополнительных документов или обжалования решения в установленном законом порядке.

Таким образом, программа «єВідновлення» является важным механизмом защиты имущественных прав лиц, пострадавших вследствие вооружённой агрессии. Вместе с тем практика её применения показывает, что значительная часть отказов связана не столько с отсутствием права на компенсацию, сколько с проблемами подтверждения этого права и недостатками документального оформления.

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