Жилищный сертификат и жилищный ваучер: в чём разница и что общего — разъяснение

В рамках программы «еВідновлення» действуют различные механизмы жилищной поддержки для украинцев, лишившихся жилья из-за войны или являющихся внутренне перемещёнными лицами.

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Министерство развития общин и территорий Украины разъяснило разницу между жилищным сертификатом и жилищным ваучером, которые функционируют в рамках государственной программы «еВосстановление», уже более трех лет помогающей гражданам, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате российской агрессии.

Сегодня программа предусматривает несколько механизмов поддержки для приобретения жилья: жилищный сертификат, денежную компенсацию для восстановления жилья на собственном земельном участке и жилищный ваучер.

Для кого предусмотрены эти механизмы

Жилищный сертификат и денежная компенсация предназначены для владельцев жилья, уничтоженного в результате боевых действий. Жилищный ваучер введен для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. На первом этапе им могут воспользоваться ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Что общего между сертификатом и ваучером

Оба механизма работают на основе Реестра поврежденного и уничтоженного имущества и предусматривают подачу заявления по заявительному принципу.

Рассмотрение документов осуществляют местные комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях. После проверки данных и документов решение утверждается уполномоченным органом.

Срок рассмотрения заявлений в обоих случаях составляет до 30 календарных дней.

Для покупки одного жилья можно объединить несколько сертификатов или ваучеров, если средства по ним одновременно зарезервированы. При планировании сделок важно учитывать график поступления финансирования.

На приобретенное жилье устанавливается запрет на отчуждение сроком на пять лет. Такая же норма действует в отношении жилья, построенного на средства компенсации.

Оба механизма предусматривают проверку заявителя и обязательное представление справки об отсутствии судимости.

Кто может получить помощь

Компенсацию в виде жилищного сертификата или средств на восстановление могут получить граждане Украины — владельцы уничтоженного жилья. Обязательным условием является наличие данных о праве собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и подтверждение факта уничтожения.

В случае совместной собственности компенсация распределяется между совладельцами пропорционально долям.

Жилищный ваучер предназначен для ВПЛ из ВОТ, которые относятся к определенным категориям и не имеют жилья в собственности на подконтрольной территории Украины. Наличие жилья на временно оккупированных территориях не влияет на право получения ваучера.

Различная правовая основа

Жилищный сертификат и жилищный ваучер регулируются различными нормативными актами.

Компенсация за уничтоженное жилье определяется Законом Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…» и постановлением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2023 года № 600.

Жилищный ваучер введен постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2025 года № 1176.

Как подать заявление

Оба механизма действуют по принципу подачи заявления, но способы подачи различаются.

Для получения компенсации за уничтоженное жилье заявление можно подать через приложение или портал «Дія», а также через ЦНАП или нотариуса.

Для получения жилищного ваучера на первом этапе заявления принимаются только через мобильное приложение «Дія». С конца июля планируется расширение возможностей — через портал «Дія», ЦНАПы и нотариусов.

Размер помощи

В случае жилищного сертификата и компенсации на восстановление сумма определяется индивидуально и зависит от площади жилья, местоположения, года постройки, количества комнат и других характеристик.

Жилищный ваучер имеет фиксированный размер — 2 млн грн.

На что можно использовать средства

В рамках компенсации за уничтоженное жилье предусмотрено два варианта:

жилищный сертификат для покупки нового жилья;

денежная компенсация для строительства на собственном земельном участке.

Жилищный ваучер используется исключительно для приобретения жилья.

Бронирование средств

Для жилищного сертификата срок бронирования средств составляет 30 календарных дней.

Для жилищного ваучера — 60 календарных дней.

Если средства не использованы в установленный срок, они возвращаются в программу для финансирования других заявителей.

Право собственности и его особенности

В случае компенсации за уничтоженное жилье право собственности на разрушенный объект прекращается, а государство получает право требования к государству-агрессору на сумму компенсации.

В случае жилищного ваучера прекращение права собственности на жилье на временно оккупированных территориях не требуется. После приобретения жилья также передается право требования к государству-агрессору.

Наследование права

Право на компенсацию за уничтоженное жилье может передаваться по наследству.

Для жилищного ваучера такая возможность не предусмотрена.

Различные инструменты одной программы

Оба механизма являются частью программы «еВосстановление», но направлены на разные категории граждан: сертификат и компенсация — для владельцев уничтоженного жилья, ваучер — для ВПЛ с временно оккупированных территорий.

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