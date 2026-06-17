Имеет ли право полицейский не ехать в командировку в Донецкую область, если считает себя недостаточно подготовленным — позиция ВС

Полицейский не поехал в командировку в Донецкую область и был уволен со службы — Верховный Суд оценил правомерность такого решения.

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Субъективная оценка полицейским собственной подготовки, сложности задач или целесообразности командировки не является основанием для невыполнения приказа руководства. Если отсутствуют объективные и документально подтвержденные препятствия, неприбытие в командировку во время военного положения может быть основанием для увольнения со службы. К такому выводу пришел Верховный Суд по делу №520/23819/24, оставив без изменений решения судов предыдущих инстанций, которые отказали бывшему полицейскому в восстановлении на службе.

Обстоятельства дела

Капитан полиции, проходивший службу в должности старшего инспектора полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, обжаловал приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и последующий приказ об увольнении со службы.

Как установили суды, 8 июля 2024 года полицейского ознакомили с приказом о командировке в Донецкую область в оперативное подчинение одной из оперативно-тактических группировок для выполнения боевых (специальных) задач в составе подразделения полиции особого назначения.

Во время служебного расследования было установлено, что после доведения приказа полицейский к месту командировки не выбыл. Этот факт подтверждался рапортами руководителей, объяснениями других сотрудников полиции, видеозаписью ознакомления с приказом и другими материалами служебного расследования.

Сам истец не отрицал, что в командировку не поехал. Вместе с тем он утверждал, что не отказывался от выполнения приказа, а сообщил руководству о невозможности его выполнения из-за отсутствия необходимой военной и тактической подготовки, навыков боевого слаживания и обустройства оборонительных позиций. По его мнению, эти обстоятельства свидетельствовали о наличии объективных причин для невыполнения приказа и не были должным образом учтены во время служебного расследования.

По результатам служебного расследования ГУНП пришло к выводу о совершении дисциплинарного проступка и применило к полицейскому дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы. В дальнейшем это взыскание было реализовано приказом об увольнении.

Что решили суды

Харьковский окружной административный суд, а затем и Второй апелляционный административный суд отказали в удовлетворении иска.

Суды исходили из того, что полицейский был надлежащим образом ознакомлен с приказом руководства, однако не выполнил его и не выбыл в командировку во время действия военного положения. Такие действия были квалифицированы как нарушение служебной дисциплины, невыполнение служебных обязанностей и Присяги полицейского.

Суды также обратили внимание, что полицейские в условиях военного положения участвуют в выполнении задач территориальной обороны и обеспечении мероприятий правового режима военного положения, а потому невыполнение соответствующего приказа несовместимо с дальнейшим прохождением службы в полиции.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд согласился с выводами предыдущих инстанций.

Верховный Суд напомнил, что служба в полиции является государственной службой особого характера, а служебная дисциплина обязывает полицейского безусловно выполнять приказы руководителей, изданные в пределах их полномочий и в соответствии с законом. Во время военного положения органы и подразделения полиции участвуют в выполнении задач территориальной обороны и мероприятий правового режима военного положения.

Суд отдельно проанализировал доводы истца относительно применения части второй статьи 5 Дисциплинарного устава Национальной полиции, которая предусматривает обязанность полицейского сообщить руководителю о невозможности выполнения приказа.

Коллегия судей отметила, что данная норма не создает самостоятельного основания для невыполнения приказа, а устанавливает механизм оперативного информирования руководства о наличии объективных препятствий для его выполнения. Сам факт подачи рапорта или сообщения о трудностях не устраняет обязанность выполнить приказ и не опровергает факт дисциплинарного проступка.

Верховный Суд подчеркнул, что невыполнение приказа о командировке во время военного положения может быть оправдано только при наличии объективных и документально подтвержденных обстоятельств, которые реально делают невозможным его выполнение, например подтвержденного медицинскими документами состояния здоровья. В данном деле таких обстоятельств установлено не было.

Суд также отклонил аргументы о недостаточной военной или тактической подготовке. По мнению коллегии судей, субъективная оценка полицейским собственного уровня подготовки, сложности будущих задач или целесообразности командировки не является объективным препятствием для выполнения приказа, особенно в условиях военного положения. Такие обстоятельства могут иметь значение для организации дальнейшего прохождения службы или подготовки личного состава, однако не освобождают от обязанности прибыть к месту командировки.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание, что во время служебного расследования были установлены отягчающие обстоятельства, в частности наличие у полицейского действующего дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что полицейский был надлежащим образом ознакомлен с приказом о командировке, однако сознательно не выполнил его и не выбыл к месту несения службы. Отсутствие документально подтвержденных препятствий свидетельствует о нарушении служебной дисциплины и невыполнении обязанностей полицейского.

При таких обстоятельствах Кассационный административный суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения Харьковского окружного административного суда и Второго апелляционного административного суда — без изменений.

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