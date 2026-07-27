Брак могут отменить даже после развода: когда это разрешает закон

Закон предусматривает ряд оснований, по которым брак не создает прав и обязанностей супругов или может быть расторгнут по решению суда.

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Попытка заключить брак вопреки требованиям закона может иметь серьезные юридические последствия. В отдельных случаях такой союз вообще не порождает прав и обязанностей супругов, а в других — его недействительность устанавливается только после рассмотрения дела судом. Закон четко определяет, при каких обстоятельствах брак считается недействительным и какие нарушения могут стать основанием для такого решения.

Семейное законодательство Украины устанавливает обязательные условия для заключения брака. Если они не соблюдены, брак может быть признан недействительным, что означает отсутствие предусмотренных законом правовых последствий для лиц, которые его заключили.

При этом Семейный кодекс Украины различает три категории таких случаев. В частности, брак:

является недействительным;

признается недействительным по решению суда;

может быть признан недействительным по решению суда.

Согласно статье 38 Семейного кодекса Украины (далее — Кодекс), основанием для недействительности брака является нарушение требований, установленных статьями 22, 24–26 этого Кодекса.

Брак, который является недействительным

Недействительным является брак:

зарегистрированный с лицом, которое одновременно состоит в другом зарегистрированном браке;

зарегистрированный между лицами, являющимися родственниками по прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой;

зарегистрированный с лицом, признанным недееспособным.

По заявлению лица орган государственной регистрации прекращает (признает недействительной) запись акта о браке, зарегистрированном с такими лицами.

Если брак зарегистрирован с лицом, которое уже состоит в браке, то в случае прекращения предыдущего брака до прекращения (признания недействительной) записи акта о повторном браке повторный брак становится действительным с момента прекращения предыдущего брака.

Действие записи акта о браке прекращается (признается недействительной) независимо от смерти лиц, с которыми был зарегистрирован брак (части первая — третья этой статьи), а также от расторжения этого брака (статья 39 Кодекса).

Брак, который признается недействительным по решению суда

Суд может признать брак недействительным, если установит, что он был заключен без добровольного согласия одного из супругов. Это касается случаев, когда во время государственной регистрации лицо вследствие тяжелого психического расстройства, состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения не могло в полной мере осознавать значение своих действий или руководить ими. Также основанием для признания брака недействительным является его заключение под влиянием физического или психологического принуждения.

Кроме того, суд может аннулировать брак, если признает его фиктивным. Речь идет о ситуациях, когда один или оба супруга регистрировали брак без намерения создать семью, а лишь для достижения иных целей, не связанных с семейными отношениями.

Вместе с тем даже при наличии таких обстоятельств брак не всегда признается недействительным. Если во время рассмотрения дела суд установит, что причины, свидетельствовавшие об отсутствии добровольного согласия или нежелании создавать семью, уже исчезли, он может отказать в удовлетворении иска о признании брака недействительным. Это предусмотрено статьей 40 Семейного кодекса Украины.

Брак, который может быть признан недействительным по решению суда

Брак может быть признан недействительным по решению суда, если он был зарегистрирован:

между усыновителем и усыновленным им ребенком с нарушением требований, установленных частью пятой статьи 26 настоящего Кодекса;

между двоюродными братом и сестрой; между тетей, дядей и племянником, племянницей;

с лицом, которое скрыло свое тяжелое заболевание или заболевание, опасное для второго из супругов и (или) их потомков;

с лицом, не достигшим брачного возраста и которому не было предоставлено право на брак.

В Минюсте отмечают, что при рассмотрении дела о признании брака недействительным суд учитывает, насколько этим браком нарушены права и интересы лица, продолжительность совместного проживания супругов, характер их взаимоотношений, а также другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Брак не может быть признан недействительным в случае беременности жены или рождения ребенка у лиц, указанных в пунктах 1, 2, 4 части первой настоящей статьи, либо если лицо, не достигшее брачного возраста, достигло его или ему было предоставлено право на брак (статья 41 Кодекса).

Лица, имеющие право на обращение в суд с иском о признании брака недействительным

Право на обращение в суд с иском о признании брака недействительным имеют:

жена или муж;

родители, опекун, попечитель ребенка, опекун недееспособного лица;

прокурор, орган опеки и попечительства, если защиты требуют права и интересы ребенка, лица, признанного недееспособным, или лица, дееспособность которого ограничена;

иные лица, права которых нарушены в связи с регистрацией этого брака (статья 42 Кодекса).

Признание брака недействительным после его прекращения

Расторжение брака, смерть жены или мужа не являются препятствием для признания брака недействительным.

Если брак расторгнут по решению суда, иск о признании его недействительным может быть предъявлен только после отмены решения суда о расторжении брака (статья 43 Кодекса).

Момент, с которого брак является недействительным

В случаях, предусмотренных статьями 39–41 настоящего Кодекса, брак является недействительным со дня его государственной регистрации (статья 44 Кодекса).

Правовые последствия недействительности брака

Недействительный брак (статья 39 настоящего Кодекса), а также брак, признанный недействительным по решению суда, не является основанием для возникновения у лиц, между которыми он был зарегистрирован, прав и обязанностей супругов, а также прав и обязанностей, установленных для супругов другими законами Украины.

Если в период недействительного брака лица приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве общей долевой собственности.

Размер долей каждого из них определяется в соответствии с их участием в приобретении этого имущества своим трудом и денежными средствами.

Если лицо получало алименты от того, с кем состояло в недействительном браке, сумма выплаченных алиментов считается полученной без достаточного правового основания и подлежит возврату в соответствии с Гражданским кодексом Украины, но не более чем за последние три года.

Лицо, вселившееся в жилое помещение другого лица в связи с регистрацией с ним недействительного брака, не приобретает права на проживание в нем и может быть выселено.

Лицо, изменившее свою фамилию в связи с регистрацией недействительного брака, считается носящим эту фамилию без достаточного правового основания.

Правовые последствия, установленные частями второй — пятой настоящей статьи, применяются к лицу, которое знало о препятствиях к регистрации брака и скрыло их от другой стороны и (или) от органа государственной регистрации актов гражданского состояния (статья 45 Кодекса).

Особые правовые последствия недействительности брака

Если человек при заключении брака не знал и не мог знать о существовании препятствий для его регистрации, закон защищает его права. В таком случае он может претендовать на раздел имущества, приобретенного за время такого брака, по правилам, применяемым к общей совместной собственности супругов. Кроме того, за ним сохраняется право проживать в жилье, в которое он вселился в связи с заключением брака, получать алименты в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Украины, а также пользоваться фамилией, которую он выбрал при регистрации брака.

Вместе с тем признание брака недействительным никоим образом не влияет на права ребенка, родившегося в таком браке, а также на взаимные права и обязанности родителей в отношении него.

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