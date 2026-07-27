Загорание топлес на пляже в Украине прямо не запрещено, однако в некоторых случаях могут возникнуть проблемы с полицией, тогда как в отдельных странах за это предусмотрены крупные штрафы и другие санкции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие украинцы отдыхают как на местных пляжах, так и за границей. Наряду с выбором курорта и планированием поездки нередко возникают вопросы относительно правил поведения на пляжах, ведь в разных странах они могут существенно отличаться. Один из них — разрешено ли загорать топлес, может ли за это наступить ответственность в Украине и какие ограничения следует учитывать во время отдыха в других государствах.

Правовая оценка конкретной ситуации зависит от места, обстоятельств, поведения лица, а также от того, привели ли его действия к нарушению общественного порядка или спокойствия граждан.

Какими законами регулируется этот вопрос

Украинское законодательство не содержит отдельного запрета или специальной ответственности именно за загорание топлес.

Вместе с тем в определённых случаях могут применяться:

статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство);

правила благоустройства территориальной громады, если они устанавливают порядок пользования зонами отдыха;

специальные правила пользования отдельными пляжами или рекреационными территориями.

При этом сам факт нахождения женщины топлес автоматически не образует состава административного правонарушения.

Вопрос о наличии в действиях лица состава административного правонарушения решается с учётом конкретных обстоятельств дела. Сам по себе факт загорания топлес не означает автоматического привлечения к ответственности по статье 173 КУоАП.

Если человек просто загорает на пляже, ни к кому не пристаёт, не совершает иных действий, нарушающих общественный порядок, само по себе такое поведение, без иных обстоятельств, как правило, не свидетельствует о наличии состава мелкого хулиганства.

В то же время демонстративная нагота в местах массового пребывания людей, особенно вне пляжей или в местах, где находятся дети, в зависимости от конкретных обстоятельств может стать основанием для реагирования полиции.

Существуют ли официальные пляжи для загорания топлес

В отличие от ряда европейских государств, украинское законодательство не предусматривает отдельного статуса пляжей для загорания топлес или нудистских пляжей.

Фактически в Украине существуют традиционные места отдыха, где уже много лет отдыхают сторонники натуризма. Законодательство Украины не предусматривает отдельного правового режима для нудистских или топлес-пляжей.

Поэтому даже на таких территориях лица должны соблюдать требования законодательства относительно общественного порядка и выполнять правила пользования соответствующей территорией.

Законодательство о правовом режиме военного положения не устанавливает отдельного общегосударственного запрета на загорание топлес. Вместе с тем введение военного положения повлияло на порядок использования отдельных пляжей и рекреационных зон.

Во многих регионах Украины местные военные администрации и органы местного самоуправления:

полностью закрывают пляжи;

определяют перечень разрешённых мест для купания;

ограничивают часы пребывания на побережье;

запрещают пребывание на отдельных участках побережья из-за минной опасности или угрозы обстрелов.

Поэтому прежде всего необходимо проверять, разрешено ли вообще посещение конкретного пляжа.

Если доступ к пляжу официально запрещён решением военной администрации или другого уполномоченного органа, пребывание на нём может стать основанием для применения предусмотренных законодательством мер реагирования, а в отдельных случаях — и юридической ответственности независимо от того, находится ли человек в купальнике или загорает топлес.

Наибольшая вероятность возникновения конфликтной ситуации существует, если человек загорает топлес:

в городском парке;

на центральной набережной вне пляжа;

возле детских площадок;

в местах массового скопления людей;

на территории, где установлены специальные правила поведения или запрет на пребывание.

Наименьшие юридические риски возникают, если человек:

находится на официально открытом пляже;

не нарушает общественный порядок;

не совершает демонстративных или провокационных действий;

соблюдает правила пользования пляжем и требования местных властей;

не находится на территории, доступ к которой ограничен во время военного положения.

Впрочем, даже в таком случае нельзя исключать возможность обращения других отдыхающих в полицию. Окончательная оценка всегда зависит от конкретных обстоятельств происшествия.

Могут ли местные правила устанавливать дополнительные ограничения

Да. Органы местного самоуправления утверждают правила благоустройства населённых пунктов, а балансодержатели пляжей могут устанавливать правила пользования отдельными зонами отдыха.

Такие документы обычно регулируют вопросы санитарного состояния, поведения посетителей, выгула животных, использования спортивного инвентаря, разведения костров и другие аспекты пользования пляжем.

Однако они не могут самостоятельно устанавливать новые виды административной ответственности, не предусмотренные законами Украины. Если же лицо нарушает законные правила пользования конкретной территорией, это может стать основанием для прекращения такого нарушения или применения предусмотренных законом мер реагирования.

Как к загоранию топлес относятся в других странах

Правила относительно загорания топлес существенно отличаются в зависимости от страны. Если на большинстве европейских курортов это давно стало привычной практикой, то в отдельных государствах за нарушение требований к одежде можно получить значительный штраф или даже столкнуться с уголовной ответственностью.

Испания

Испания считается одной из самых либеральных стран Европы в отношении загорания топлес.

На большинстве муниципальных пляжей женщины могут загорать без верхней части купальника, и это не является нарушением закона. На многих курортах также действуют официальные нудистские пляжи.

Вместе с тем местные власти отдельных городов ввели другое ограничение — нельзя ходить по городу в купальнике или без одежды вне пляжа. За нарушение местных муниципальных правил могут налагаться штрафы.

Франция

Во Франции загорание топлес также является общепринятой практикой на большинстве морских курортов.

Кроме того, в стране есть десятки официальных нудистских пляжей и даже специализированные натуристские курортные комплексы.

Полная публичная нагота вне специально определённых мест может повлечь уголовную ответственность в соответствии с французским законодательством.

Хорватия

Хорватия традиционно является одним из центров европейского натуризма.

Здесь функционируют десятки FKK-пляжей (от немецкого Freikörperkultur — культура свободного тела), где разрешён полностью обнажённый отдых.

На обычных туристических пляжах загорание топлес также, как правило, не вызывает возражений.

Италия

В Италии этот вопрос часто регулируется на уровне муниципалитетов.

На многих пляжах женщины могут загорать топлес, однако местные власти отдельных курортов имеют право устанавливать собственные правила пользования пляжами.

Кроме того, в стране действует значительное количество официальных нудистских пляжей.

Страны, где правила значительно строже

Планируя отдых за пределами Европейского Союза, туристам стоит заранее ознакомиться с местными законами. В ряде государств требования к внешнему виду значительно строже, чем в Украине или странах ЕС.

Объединённые Арабские Эмираты

В ОАЭ действуют строгие правила общественной морали.

На пляжах разрешается носить обычную купальную одежду, однако загорать топлес запрещено.

Кроме того, купальник разрешён только на пляже или возле бассейна. Нахождение в бикини в торговых центрах, общественном транспорте или на городских улицах может расцениваться как нарушение норм общественного поведения и повлечь административно-правовые или уголовно-правовые последствия в зависимости от обстоятельств.

Египет

Египет также относится к странам с консервативными традициями.

На большинстве общественных пляжей загорание топлес считается неприемлемым. На территории гостиниц международных сетей требования могут быть более мягкими, однако полная нагота не допускается.

Нарушение общественного порядка или норм общественной морали может повлечь вмешательство полиции.

Тунис

Тунис остаётся популярным туристическим направлением, однако за пределами курортных зон действуют более консервативные правила поведения.

На общественных пляжах загорать топлес не рекомендуется. Вместе с тем на территории отдельных гостиничных комплексов администрация может устанавливать собственные правила пользования пляжем.

Марокко

Марокко является мусульманским государством, где публичная нагота противоречит местным традициям.

Даже если закон прямо не упоминает загорание топлес, такое поведение может быть воспринято как нарушение общественной морали и повлечь вмешательство правоохранительных органов.

Мальта

На Мальте вопрос загорания топлес регулируется более консервативно, чем во многих других странах. На практике такая форма отдыха допускается преимущественно на отдельных удалённых пляжах или в местах, которые традиционно используются сторонниками натуризма.

Багамские острова

На Багамских островах загорание топлес и полная нагота на общественных пляжах не допускаются.

Кроме того, местное законодательство запрещает находиться в купальнике за пределами пляжа или бассейна. За нарушение могут применяться санкции в соответствии с местным законодательством.

Таким образом, украинское законодательство не содержит прямого запрета на загорание топлес. Вместе с тем это не означает, что такое поведение при любых обстоятельствах исключает правовые последствия. Оценка каждой ситуации зависит от конкретных обстоятельств, места пребывания, характера поведения лица и соблюдения требований общественного порядка.

Во время поездок за границу также следует учитывать местное законодательство, поскольку правила относительно наготы на пляжах могут существенно различаться в зависимости от страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.