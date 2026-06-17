На Тернопольщине потребитель пожаловался на ресторан из-за курения кальянов: заведение оштрафовали на 48 000 грн

На Тернопольщине оштрафовали ресторан, где курили кальяны и электронные сигареты.

Фото: dpss-te.gov.ua

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В Тернопольской области один из граждан пожаловался в Госпродпотребслужбу из-за того, что в помещении заведения ресторанного хозяйства курят кальяны, электронные сигареты, табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭН), а также осуществляется реклама и стимулирование продаж устройств для потребления табачных изделий путем размещения брендированной продукции табачной компании.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области во время проведения внеплановой проверки установили факты курения табачных изделий и кальянов в помещении заведения.

«Кроме того, в помещении была размещена информационная конструкция с использованием торговой марки, под которой выпускаются устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, в которой был размещен макет такого устройства.

По результатам рассмотрения материалов дела Главным управлением вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 48 000 грн», — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что запрещаются курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства.

Согласно статье 1 Закона Украины № 2899-IV помещением является любое пространство, имеющее крышу и ограниченное двумя или более стенами либо перегородками, независимо от материала, из которого созданы крыша, стены или перегородки, а также независимо от того, является ли такая конструкция постоянной или временной.

Кроме того, согласно абзацам первому и седьмому части первой статьи 16-1 Закона Украины № 2899-IV запрещаются реклама и стимулирование продаж устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, знаков для товаров и услуг и других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются такие устройства, в том числе путем размещения вне мест реализации любой информации о производителе устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и/или о таких устройствах.

Ответственность за нарушение законодательства

размещение пепельниц или кальянов, а также курение, употребление или использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания либо кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства — штраф в размере 3 000 гривен. За повторное в течение года совершение такого нарушения — 15 000 гривен;

реклама и стимулирование продаж устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, знаков для товаров и услуг и других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются такие устройства, — штраф в размере 30 000 гривен, а в случае повторного в течение года совершения таких нарушений — 50 000 гривен за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе либо за каждое отдельное мероприятие по стимулированию продаж.

Отдельно ведомство обращает внимание субъектов хозяйствования на то, что законодательством запрещены любые формы рекламы и стимулирования продаж устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, а также торговых марок, под которыми они выпускаются. Размещение в заведениях ресторанного хозяйства брендированных конструкций, логотипов, макетов устройств, рекламных стендов или других элементов, привлекающих внимание к такой продукции, может быть квалифицировано как нарушение требований статьи 16-1 Закона Украины № 2899-IV и повлечь за собой применение финансовых санкций.

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