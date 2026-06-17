Право на самооборону и более жесткий контроль: в МВД работают над законом о гражданском оружии

Среди приоритетных тем — право граждан на самооборону, условия владения оружием и усиление контроля за его оборотом.

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Вопрос законодательного урегулирования оборота гражданского оружия в Украине выходит на новый этап обсуждения. Представители парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, руководство МВД и правоохранительных органов, а также представители гражданского общества обсудили будущие правила получения разрешений на оружие, право на самооборону, ответственность владельцев и механизмы государственного контроля. Стороны обозначили ключевые вопросы, которые требуют дальнейшей проработки для подготовки законодательных изменений.

Какие вопросы относительно гражданского оружия обсуждали в МВД

Одним из главных блоков обсуждения стали административные вопросы получения разрешения на оружие.

Участники совещания рассмотрели общие условия доступа к владению оружием, процедуру получения разрешения, перечень необходимых документов, прохождение медицинских проверок, обучение, сдачу экзаменов и видеофиксацию соответствующих процедур.

Также обсуждались контроль и надзор за соблюдением требований разрешительной системы и деятельность субъектов рынка оружия.

В рабочем совещании приняли участие народные депутаты Украины, руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины, представители Офиса Президента Украины, военных и ветеранских сообществ, общественных правозащитных организаций и медийного сообщества.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что к обсуждению также присоединились представители СБУ, ГБР, адвокатского сообщества и общественности.

Право на самооборону и ответственность владельцев оружия

Отдельный блок был посвящен вопросам самообороны и ответственности.

В частности, участники обсудили пределы применения оружия для самообороны владельца и третьих лиц, а также возможный пересмотр отдельных полномочий полиции.

Третий блок касался оснований и порядка оборота гражданского оружия.

По результатам совещания определены основные дискуссионные направления, которые требуют дальнейшей проработки и обсуждения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о проведении экспертных консультаций по законодательному урегулированию оборота гражданского огнестрельного оружия в Украине.

По его словам, в ходе обсуждений участники сосредоточились на вопросах права граждан на самооборону, классификации разрешенных видов оружия, основаниях его применения гражданскими лицами, а также механизмах изъятия оружия в случае угрожающего поведения владельца или фактов домашнего насилия.

Клименко отмечал, что огнестрельное оружие в Украине уже легализовано, однако правила его оборота требуют обновления и четкого урегулирования на уровне закона. Работа над соответствующими изменениями ведется по поручению Президента Украины.

Также министр сообщил о создании рабочей группы по нормативно-правовому урегулированию вопросов оборота гражданского оружия.

«Именно в рамках этой площадки согласованные позиции будут становиться предложениями, которые будут направлены в профильный Комитет Верховной Рады», — отметил он.

По словам министра, среди приоритетных направлений работы группы — определение четкой процедуры получения разрешения на оружие и урегулирование вопросов ответственности и самообороны.

В МВД также отмечали, что для реализации будущих изменений необходимо развивать соответствующую инфраструктуру — от стрелковых тиров до систем безопасного хранения оружия, а также внести изменения в уголовное законодательство относительно определения пределов необходимой самообороны.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал пересмотреть правила применения оружия для защиты людей после теракта в Киеве 18 апреля.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что отсутствие комплексного законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, при которой использование гражданами средств самообороны может порождать дополнительные правовые риски для их владельцев.

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