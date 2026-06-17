Минобороны запускает «калькулятор демобилизации»: военные смогут узнать дату увольнения

В Минобороны готовят цифровой калькулятор для военнослужащих для определения ориентировочной даты увольнения со службы.

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В Минобороны разработают специальный «калькулятор», с помощью которого каждый военнослужащий сможет ориентировочно рассчитать время своего увольнения со службы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Он отметил, что процесс частичного увольнения начнется с конца осени для тех защитников, которые пришли на службу с 2022 года и ранее. В то же время очередь будут определять по двум критериям — срок службы и количество дней на боевых.

По словам Федорова, даже если военнослужащий подписывает новый контракт (например, на 24 месяца), это не отменяет возможность его увольнения, если выйдет соответствующий указ о демобилизации или частичном увольнении.

Что будет иметь приоритет

Указ президента об увольнении, а не сам контракт.

То есть: если военнослужащий подписал контракт, но подпадает под критерии увольнения — его все равно уволят, говорит Федоров.

Кто решает, кого увольнять

Не конкретный командир «на месте». Решение будет формироваться на уровне Генерального штаба на основании участия в боевых действиях и сроков службы.

Отдельно в Минобороны обещают сделать калькулятор, где каждый военнослужащий сможет примерно увидеть, когда он может попасть под увольнение.

«Мы сделаем калькулятор, каждый военнослужащий сможет посмотреть, в каком месяце он сможет попасть», — отметил министр обороны.

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