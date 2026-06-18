В Польше с июля ужесточат контроль за трудовыми отношениями и договорами B2B — что изменится

С 8 июля 2026 года инспекция труда получит право проверять фактический характер работы и переквалифицировать гражданско-правовые договоры в трудовые.

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С 8 июля 2026 года в Польше вступят в силу новые правила проверки гражданско-правовых договоров. Национальная инспекция труда (PIP) получит дополнительные инструменты контроля, которые позволят оценивать не только содержание заключенных соглашений, но и то, как сотрудничество осуществляется на практике.

Какие договоры попадут под усиленный контроль

Изменения коснутся широкого спектра договоров, в частности договоров поручения, договоров на выполнение конкретных работ, а также популярных контрактов B2B между предпринимателями. Основной целью проверок станет установление того, не соответствуют ли такие отношения фактическим признакам трудового договора.

Двухэтапная система проверок

Новая система контроля предусматривает два этапа. Если инспектор труда выявит нарушения, работодателю сначала будет выдан предписание об их устранении во время проверки. Только в случае невыполнения таких требований может быть начато дальнейшее производство, которое может завершиться административным решением о преобразовании гражданско-правового договора в трудовой или передачей дела в суд по трудовым спорам.

В Национальной инспекции труда отмечают, что целью новых правил является не наказание работодателей, а приведение трудовых отношений в соответствие с законодательством.

Критерии определения трудовых отношений

В ходе проверок инспекторы будут оценивать три основных критерия, которые могут свидетельствовать о наличии трудовых отношений:

личное выполнение работником своих обязанностей;

выполнение работы под руководством или надзором предпринимателя;

определенные работодателем место и время выполнения работы.

Для признания отношений трудовыми должны одновременно присутствовать все указанные признаки. Решающим фактором будет фактический характер работы, а не название заключенного договора.

Цифровизация и обмен данными между ведомствами

Реформа также предусматривает более широкое использование цифровых инструментов и обмен данными между государственными учреждениями. Для проверок будут использоваться данные Управления социального страхования (ZUS), Национальной налоговой администрации и систем выставления счетов.

Это позволит автоматически выявлять потенциальные нарушения, в частности случаи, когда одно лицо в течение длительного времени выставляет счета только одному заказчику или когда штатные должности массово заменяются контрактами B2B.

От предписания до административного решения

Если предприниматель не выполнит предписание инспектора, дело может перейти на следующий этап — принятие административного решения районным инспектором по труду или рассмотрение в суде по трудовым спорам. Такое решение можно будет обжаловать, однако в отдельных случаях оно будет подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, предприниматели смогут получать обязательные для применения разъяснения, что поможет избежать противоречий при заключении договоров.

Новые правила направлены на упорядочение отношений между работодателями и работниками, однако в то же время означают существенные изменения для рынка труда. Прежде всего это касается моделей сотрудничества B2B, которые стали широко распространенными во многих отраслях.

Для компаний эти нововведения будут означать необходимость более тщательно анализировать организацию работы и адаптировать договоры к фактическим условиям сотрудничества. Для одних работодателей это может привести к большей формализации трудовых отношений, а для других — к пересмотру действующих моделей занятости.

В то же время окончательная оценка сотрудничества будет зависеть прежде всего от реальных условий выполнения работы, а не от формулировок, указанных в договоре.

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