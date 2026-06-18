У Польщі з липня посилять контроль за трудовими відносинами та договорами B2B – що зміниться

З 8 липня 2026 року інспекція праці отримує право перевіряти фактичний характер роботи та перекваліфіковувати цивільно-правові договори у трудові.

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З 8 липня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові правила перевірки цивільно-правових договорів. Національна інспекція праці (PIP) отримає додаткові інструменти контролю, які дозволять оцінювати не лише зміст укладених угод, а й те, як співпраця здійснюється на практиці.

Які договори потраплять під посилений контроль

Зміни стосуватимуться широкого спектра договорів, зокрема договорів доручення, договорів на виконання конкретних робіт, а також популярних контрактів B2B між підприємцями. Основною метою перевірок стане встановлення того, чи не відповідають такі відносини фактичним ознакам трудового договору.

Двоетапна система перевірок

Нова система контролю передбачає два етапи. Якщо інспектор праці виявить порушення, роботодавцю спочатку буде видано припис про їх усунення під час перевірки. Лише у разі невиконання таких вимог може бути розпочато подальше провадження, яке може завершитися адміністративним рішенням про перетворення цивільно-правового договору на трудовий або передачею справи до суду з трудових спорів.

У Національній інспекції праці зазначають, що метою нових правил є не покарання роботодавців, а приведення трудових відносин у відповідність до законодавства.

Критерії визначення трудових відносин

Під час перевірок інспектори оцінюватимуть три основні критерії, які можуть свідчити про наявність трудових відносин:

особисте виконання працівником своїх обов’язків;

виконання роботи під керівництвом або наглядом підприємця;

визначені роботодавцем місце та час виконання роботи.

Для визнання відносин трудовими мають одночасно бути наявні всі зазначені ознаки. Вирішальним фактором буде фактичний характер роботи, а не назва укладеного договору.

Цифровізація та обмін даними між відомствами

Реформа також передбачає ширше використання цифрових інструментів та обмін даними між державними установами. Для перевірок використовуватимуться дані Управління соціального страхування (ZUS), Національної податкової адміністрації та систем виставлення рахунків.

Це дасть змогу автоматично виявляти потенційні порушення, зокрема випадки, коли одна особа тривалий час виставляє рахунки лише одному замовнику або коли штатні посади масово замінюються контрактами B2B.

Від припису до адміністративного рішення

Якщо підприємець не виконає припис інспектора, справа може перейти до наступного етапу — ухвалення адміністративного рішення районним інспектором праці або розгляду в суді з трудових спорів. Таке рішення можна буде оскаржити, однак в окремих випадках воно підлягатиме негайному виконанню.

Крім того, підприємці матимуть можливість отримувати обов’язкові для застосування роз’яснення, що допоможе уникати суперечностей під час укладання договорів.

Нові правила спрямовані на впорядкування відносин між роботодавцями та працівниками, проте водночас означають суттєві зміни для ринку праці. Насамперед це стосується моделей співпраці B2B, які стали поширеними в багатьох галузях.

Для компаній нововведення означатимуть необхідність ретельніше аналізувати організацію роботи та адаптувати договори до фактичних умов співпраці. Для одних роботодавців це може призвести до більшої формалізації трудових відносин, а для інших — до перегляду чинних моделей зайнятості.

Водночас остаточна оцінка співпраці залежатиме насамперед від реальних умов виконання роботи, а не від формулювань, зазначених у договорі.

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