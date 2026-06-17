Податковий комітет ВРУ не побачив реальних результатів БЕБ у детінізації економіки

Як зазначили у Комітеті, Бюро економічної безпеки показало цифри, але не показало ефект.

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув звіт Бюро економічної безпеки України за 2025 рік та заслухав інформацію керівництва БЕБ, Державної податкової служби та Держмитслужби щодо стану детінізації економіки.

Засідання відбулося 3 червня 2026 року у форматі відеоконференції. Під час нього було представлено результати діяльності БЕБ за минулий рік.

Оцінка аналітичної роботи БЕБ

Згідно зі звітом, у 2025 році аналітики БЕБ підготували 1 529 аналітичних продуктів на загальну суму 141,5 млрд грн, з яких 1 092 припадають на податкову сферу.

Водночас у Комітеті звернули увагу, що у звіті відсутні ключові показники ефективності — зокрема, скільки кримінальних проваджень було відкрито за результатами цих аналітичних матеріалів, а також про результати їх подальшого досудового розслідування. Відтак, у Комітеті зазначили, що це унеможливлює повноцінну оцінку практичної результативності роботи аналітичних підрозділів.

Окремо наголошується, що частина рекомендацій БЕБ викликає питання щодо їх доцільності та практичної необхідності. Зокрема, серед прикладів наведено рекомендацію органам ДПС щодо анулювання свідоцтв платників податку на додану вартість. При цьому у Комітеті зазначають, що свідоцтво платника ПДВ як окремий документ не використовується в законодавстві вже протягом тривалого часу, а питання реєстрації та анулювання статусу платника ПДВ належать до прямих повноважень органів ДПС.

У підсумку Комітет констатував, що зі звіту не випливає чіткий зв’язок між аналітичною діяльністю БЕБ і реальними результатами детінізації економіки та зниження економічних правопорушень.

«У цілому зі Звіту не вбачається можливим встановити, яким чином результати діяльності аналітичних підрозділів БЕБ, зокрема підготовлені аналітичні дослідження та продукти, вплинули на процеси детінізації економіки, зниження рівня економічних правопорушень та зміцнення економічної безпеки держави. Відсутність відповідних показників результативності та оцінки впливу не дозволяє належним чином оцінити ефективність цього напряму діяльності БЕБ», - зауважили у комітеті.

Ефективність розслідувань

У 2025 році БЕБ розслідувало 6 896 кримінальних проваджень. Підозру повідомлено у 890 провадженнях, або 12,9% від загальної кількості розслідуваних кримінальних провадженнях. До суду було передано 904 кримінальних провадження або 13,1% від загальної кількості розслідуваних кримінальних провадженнях.

У період січень–квітень 2026 року детективи БЕБ здійснювали розслідування 3 938 кримінальних проваджень: підозру повідомлено у 320 провадженнях (8,1%), до суду передано 314 (8%).

Тобто, зазначають у Комітеті, відсоток кримінальних проваджень у яких вручено підозру та відсоток кримінальних проваджень, що передано до суду надто низький відноснозагальної кількості розслідуваних проваджень.

Зауважимо, що у Бюро економічної безпеки України менш ніж за рік залишили службу понад 64% керівників, які підлягали оцінюванню в межах першого етапу атестації.

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