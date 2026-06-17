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Зарплати держслужбовців вимагають прив’язати до результатів роботи: хто працює краще — отримує більше

17:06, 17 червня 2026
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Держслужбовців пропонують мотивувати через систему KPI, від якої залежатиме рівень їхньої винагороди.
Зарплати держслужбовців вимагають прив’язати до результатів роботи: хто працює краще — отримує більше
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В Україні пропонують суттєво розширити концепцію «Держава в смартфоні» та перевести всі адміністративні послуги, які не потребують особистої присутності громадян, у цифровий формат.

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Відповідна петиція №41/010146-26еп зареєстрована на адресу Кабміну. Її автор вважає, що максимальна цифровізація державних сервісів, відмова від паперових довідок і подальша децентралізація допоможуть скоротити бюрократію, підвищити ефективність роботи державного апарату та мінімізувати корупційні ризики під час надання адміністративних послуг.

Пропонують перевести всі доступні держпослуги у «Дію»

Однією з основних пропозицій є переведення у цифровий формат через застосунок «Дія» 100% державних адміністративних послуг, які не потребують фізичної присутності заявника.

На думку автора ініціативи, це дозволить спростити доступ до державних сервісів та скоротити необхідність особистого відвідування державних установ.

Паперові довідки хочуть замінити електронним обміном даними

Також петиція передбачає запровадження електронного документообігу між усіма органами державної влади.

Пропонується забезпечити автоматичний обмін інформацією між відомствами, що дозволить відмовитися від використання паперових довідок під час отримання адміністративних послуг.

Зарплати держслужбовців пропонують пов’язати з результатами роботи

Автор петиції також виступає за реформування системи оплати праці державних службовців.

Зокрема, пропонується прив’язати рівень заробітної плати до ефективності роботи та ключових показників діяльності (KPI) конкретного відомства, а також скоротити надмірно розширений штат державних органів.

Більшість повноважень з надання послуг пропонують передати громадам

Окремо в петиції пропонується продовжити реформу децентралізації.

Згідно з ініціативою, 80% повноважень з адміністрування послуг мають бути передані на рівень об’єднаних територіальних громад.

До завершення збору підписів 25 тисяч підписів залишається 92 дні.

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