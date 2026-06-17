Зарплаты госслужащих требуют привязать к результатам работы: кто работает лучше — получает больше

Госслужащих предлагают мотивировать через систему KPI, от которой будет зависеть размер их вознаграждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагают существенно расширить концепцию «Государство в смартфоне» и перевести все административные услуги, не требующие личного присутствия граждан, в цифровой формат.

Соответствующая петиция №41/010146-26эп зарегистрирована в адрес Кабмина. Ее автор считает, что максимальная цифровизация государственных сервисов, отказ от бумажных справок и дальнейшая децентрализация помогут сократить бюрократию, повысить эффективность работы государственного аппарата и минимизировать коррупционные риски при предоставлении административных услуг.

Предлагают перевести все доступные госуслуги в «Дию»

Одним из основных предложений является перевод в цифровой формат через приложение «Дия» 100% государственных административных услуг, которые не требуют физического присутствия заявителя.

По мнению автора инициативы, это позволит упростить доступ к государственным сервисам и сократить необходимость личного посещения государственных учреждений.

Бумажные справки хотят заменить электронным обменом данными

Также петиция предусматривает внедрение электронного документооборота между всеми органами государственной власти.

Предлагается обеспечить автоматический обмен информацией между ведомствами, что позволит отказаться от использования бумажных справок при получении административных услуг.

Зарплаты госслужащих предлагают связать с результатами работы

Автор петиции также выступает за реформирование системы оплаты труда государственных служащих.

В частности, предлагается привязать уровень заработной платы к эффективности работы и ключевым показателям деятельности (KPI) конкретного ведомства, а также сократить чрезмерно раздутый штат государственных органов.

Большинство полномочий по предоставлению услуг предлагают передать громадам

Отдельно в петиции предлагается продолжить реформу децентрализации.

Согласно инициативе, 80% полномочий по администрированию услуг должны быть переданы на уровень объединенных территориальных громад.

До завершения сбора 25 тысяч подписей остается 92 дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.