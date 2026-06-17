В Киеве полиция разыскивает местного жителя, преследующего женщин
17:24, 17 июня 2026
Полиция начала досудебное расследование по факту заявлений о преследовании женщин в столице и устанавливает всех потерпевших.
В Киеве правоохранители возбудили уголовное дело по факту заявлений о преследовании женщин одним из местных жителей.
Как сообщили в Национальной полиции, досудебное расследование проводит отдел дознания Соломенского управления полиции. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.
В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий мужчины.
Следственные действия продолжаются.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.