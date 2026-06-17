В Киеве полиция разыскивает местного жителя, преследующего женщин

Полиция начала досудебное расследование по факту заявлений о преследовании женщин в столице и устанавливает всех потерпевших.

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В Киеве правоохранители возбудили уголовное дело по факту заявлений о преследовании женщин одним из местных жителей.

Как сообщили в Национальной полиции, досудебное расследование проводит отдел дознания Соломенского управления полиции. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.

В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий мужчины.

Следственные действия продолжаются.

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