Может ли человек избежать уголовной ответственности, если сбежит за границу — ответили в Минюсте

Если лицо объявлено в международный розыск, Украина может инициировать его возвращение для уголовного преследования или исполнения приговора.

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Выезд за границу не освобождает человека от уголовной ответственности. Если лицо объявлено в розыск, его могут вернуть в Украину посредством процедуры экстрадиции для привлечения к ответственности или исполнения приговора суда. В Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины пояснили, что международный механизм экстрадиции позволяет вернуть в Украину лиц, находящихся за рубежом и разыскиваемых правоохранительными органами или судами.

Экстрадиция является одной из форм международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, предусмотренной международными договорами Украины и Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Под выдачей лица (экстрадицией) понимается его передача государству, компетентные органы которого осуществляют розыск. Процедура включает установление места нахождения человека, проверку обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче, принятие соответствующего решения и фактическую передачу лица под юрисдикцию государства, обратившегося с запросом.

Правовым основанием для экстрадиции является международный договор между Украиной и соответствующим государством, а также нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины. Если такого договора нет, запрос может быть направлен на основе принципа взаимности при условии предоставления письменных гарантий.

После получения информации о задержании разыскиваемого лица за рубежом суд Украины, в производстве которого находится дело или который вынес обвинительный приговор, готовит ходатайство о его выдаче. В документе указываются сведения о лице, обстоятельства дела и правовая квалификация уголовного правонарушения.

К ходатайству прилагаются:

постановление о содержании под стражей — если лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности;

вступивший в законную силу приговор — если выдача необходима для его исполнения;

сведения о совершенном уголовном правонарушении или доказательства виновности;

положения статьи Закона Украины об уголовной ответственности;

заключение о гражданстве лица;

справка о неотбытой части наказания — при необходимости;

информация о сроках давности;

другие документы, предусмотренные международным договором.

Документы подписываются судьей, заверяются гербовой печатью суда и переводятся на язык, определенный международным договором. Если такой договор отсутствует, используется официальный язык или язык, приемлемый для запрашиваемого государства.

Пакет документов через региональную прокуратуру направляется в Министерство юстиции Украины. В соответствии со статьёй 574 Уголовно-процессуального кодекса Украины, Минюст является центральным органом Украины по вопросам выдачи обвиняемых и осуждённых в ходе судебного разбирательства или исполнения приговора.

В течение пяти рабочих дней после получения ходатайства Министерство юстиции Украины обращается в уполномоченный орган иностранного государства с запросом о выдаче лица. В случае отсутствия международного договора запрос передается по дипломатическим каналам через Министерство иностранных дел Украины на основе принципа взаимности.

В случае удовлетворения запроса Министерство юстиции Украины поручает Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины организовать прием и передачу лица в Украину.

О результатах рассмотрения запроса Минюст уведомляет суд, инициировавший экстрадицию, и региональную прокуратуру. Если иностранное государство отказывает в выдаче лица, Министерство юстиции Украины также информирует об этом суд и прокуратуру и уведомляет о возможности применения других предусмотренных законом механизмов международного сотрудничества, в частности передачи уголовного преследования.

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