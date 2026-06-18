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Чи може людина уникнути кримінальної відповідальності, якщо втече за кордон – відповіли у Мін’юсті

09:42, 18 червня 2026
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Якщо особу оголошено в міжнародний розшук, Україна може ініціювати її повернення для кримінального переслідування або виконання вироку.
Чи може людина уникнути кримінальної відповідальності, якщо втече за кордон – відповіли у Мін’юсті
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Виїзд за кордон не звільняє людину від кримінальної відповідальності. Якщо особу оголошено в розшук, її можуть повернути в Україну через процедуру екстрадиції для притягнення до відповідальності або виконання вироку суду. У Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України пояснили, що міжнародний механізм екстрадиції дає змогу повернути в Україну осіб, які перебувають за кордоном і розшукуються правоохоронними органами або судами.

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Екстрадиція є однією з форм міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства, передбаченою міжнародними договорами України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Під видачею особи (екстрадицією) розуміють її передачу державі, компетентні органи якої здійснюють розшук. Процедура включає встановлення місця перебування людини, перевірку обставин, які можуть перешкоджати видачі, ухвалення відповідного рішення та фактичну передачу особи під юрисдикцію держави, що звернулася із запитом.

Правовою підставою для екстрадиції є міжнародний договір між Україною та відповідною державою, а також норми Кримінального процесуального кодексу України. Якщо такого договору немає, запит може бути направлений на основі принципу взаємності за умови надання письмових гарантій.

Після отримання інформації про затримання розшукуваної особи за кордоном суд України, у провадженні якого перебуває справа або який ухвалив обвинувальний вирок, готує клопотання про її видачу. У документі зазначаються відомості про особу, обставини справи та правова кваліфікація кримінального правопорушення.

До клопотання додаються:

  • ухвала про тримання під вартою — якщо особу розшукують для притягнення до кримінальної відповідальності;
  • вирок, що набрав законної сили, — якщо видача потрібна для його виконання;
  • відомості про вчинене кримінальне правопорушення або докази винуватості;
  • положення статті Закону України про кримінальну відповідальність;
  • висновок щодо громадянства особи;
  • довідка про невідбуту частину покарання — за потреби;
  • інформація про строки давності;
  • інші документи, передбачені міжнародним договором.

Документи підписуються суддею, засвідчуються гербовою печаткою суду та перекладаються мовою, визначеною міжнародним договором. Якщо такий договір відсутній, використовується офіційна або прийнятна для запитуваної держави мова.

Пакет документів через регіональну прокуратуру надсилається до Міністерства юстиції України. Відповідно до статті 574 Кримінального процесуального кодексу України, Мін’юст є центральним органом України з питань видачі обвинувачених і засуджених під час судового провадження або виконання вироку.

Протягом п’яти робочих днів після отримання клопотання Міністерство юстиції України звертається до уповноваженого органу іноземної держави із запитом про видачу особи. Якщо міжнародний договір відсутній, запит передається дипломатичними каналами через Міністерство закордонних справ України на основі принципу взаємності.

У разі задоволення запиту Міністерство юстиції України доручає Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, Національній гвардії України та Національній поліції України організувати прийом та передачу особи в Україну.

Про результати розгляду запиту Мін’юст повідомляє суд, який ініціював екстрадицію, та регіональну прокуратуру. Якщо іноземна держава відмовляє у видачі особи, Міністерство юстиції України також інформує про це суд і прокуратуру та повідомляє про можливість застосування інших передбачених законом механізмів міжнародного співробітництва, зокрема передачі кримінального переслідування.

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кримінальна відповідальність Міністерство юстиції України перетин кордону

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