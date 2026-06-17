  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд відмовив у компенсації після 7 років кримінального переслідування: що завадило отримати 6 млн грн

18:00, 17 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Незважаючи на понад 7 років під слідством і судом, позивач не довів наявності підстав для компенсації моральної шкоди від держави.
Верховний Суд відмовив у компенсації після 7 років кримінального переслідування: що завадило отримати 6 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право на відшкодування моральної шкоди за Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду» виникає лише у випадку повної реабілітації особи. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з декриміналізацією діяння або закінченням строків давності належить до нереабілітуючих підстав і не створює права на компенсацію. Такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою стягнути з держави 6,12 млн грн моральної шкоди. Він зазначав, що понад сім років перебував під слідством і судом у межах трьох кримінальних справ, зазнав обмежень через застосування запобіжного заходу, був змушений брати участь у численних процесуальних діях та тривалий час доводити безпідставність обвинувачень. На його думку, це спричинило значні моральні страждання та негативно вплинуло на його репутацію.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов і присудив майже 746 тис. грн компенсації моральної шкоди. Суд виходив із того, що тривале кримінальне переслідування та обмеження, пов’язані із запобіжним заходом, суттєво змінили звичний спосіб життя позивача та спричинили йому психологічні страждання.

Однак Полтавський апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у позові.

Що встановили суди

Під час розгляду справи було встановлено, що кримінальні провадження, на які посилався позивач, не завершилися його повною реабілітацією.

Так, в одному провадженні особу було звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. В іншому провадженні суд звільнив її від кримінальної відповідальності через набрання чинності законом, який скасував кримінальну відповідальність за відповідне діяння. Ще в одному кримінальному провадженні остаточне судове рішення на момент розгляду цивільної справи взагалі не було ухвалене.

Саме ці обставини стали визначальними для оцінки наявності права на компенсацію.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд погодився з висновками апеляційного суду.

Верховний Суд нагадав, що стаття 2 Закону про відшкодування шкоди містить вичерпний перелік випадків, коли особа може претендувати на компенсацію від держави. Зокрема, таке право виникає після виправдувального вироку або закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав, коли фактично підтверджується невинуватість особи.

Суд підкреслив, що право на відшкодування шкоди за цим Законом пов’язане саме з повною реабілітацією особи.

Реабілітуючі підстави означають, що особа визнається непричетною до вчинення кримінального правопорушення, а її права, честь, гідність і репутація підлягають відновленню. Натомість нереабілітуючі підстави не свідчать про невинуватість особи, а лише виключають можливість подальшого кримінального переслідування з інших причин, визначених законом.

Декриміналізація та строки давності не дають права на компенсацію

Верховний Суд окремо звернув увагу, що звільнення від кримінальної відповідальності через декриміналізацію діяння або у зв’язку із закінченням строків давності є нереабілітуючими підставами.

Такі рішення не встановлюють невинуватість особи та не можуть бути підставою для відшкодування моральної шкоди відповідно до статті 1176 ЦК України і спеціального Закону про відшкодування шкоди. Суд наголосив, що ця правова позиція є сталою та неодноразово підтверджувалася у практиці Верховного Суду.

КЦС ВС також зазначив, що питання законності процесуальних рішень і дій органів досудового розслідування мають вирішуватися у порядку кримінального судочинства. У цій справі позивач не отримав процесуальної реабілітації, яка є необхідною умовою для застосування спеціального механізму компенсації.

Висновок суду

Верховний Суд залишив без задоволення касаційні скарги позивача та його адвоката, а постанову Полтавського апеляційного суду — без змін.

У справі № 531/438/24 КЦС ВС підтвердив, що право на відшкодування шкоди, завданої діями органів досудового розслідування, прокуратури чи суду, виникає лише за наявності підстав, які свідчать про повну реабілітацію особи. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з декриміналізацією діяння або закінченням строків давності до таких підстав не належить.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КЦС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна виписати мобілізованого з квартири: Верховний Суд дав відповідь

Відсутність особи у житлі через проходження військової служби за мобілізацією не може бути підставою для втрати права користування житловим приміщенням.

ВККС підтвердила здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному суді попри зауваження ГРД

ВККС одноголосно визнала , що Тетяна Бобко здатна здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

СЗЧ без судимості: нові правила повернення військових, строки поновлення служби та грошового забезпечення

Програма обіцяє право вибору підрозділу та звільнення від кримінальної відповідальності, але має дедлайни.

Екзамен на вступ до ЄС: як реформа БЕБ, ДБР та Нацполіції впливає на переговори України

Яких кроків вимагає ЄС від ДПСУ, міграційної служби та кримінальної юстиції України.

ДТП під час уроку водіння: за помилку учня патрульні складуть протокол на інструктора

Під час навчання водінню ризик потрапити в ДТП значно вищий через недосвідченість учня, проте водієм у навчальному автомобілі вважається саме інструктор.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]