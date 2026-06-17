Покарання за вбивство тварин пропонують наблизити до санкцій за вбивство людини — до 15 років ув’язнення

За умисне вбивство тварини пропонують встановити покарання від 7 до 15 років позбавлення волі, а за мордування — від 3 до 5 років ув’язнення.

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В Україні пропонують кардинально посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами. Нова ініціатива закликає запровадити реальні строки ув'язнення за умисне вбивство та мордування тварин, а також виключити можливість відбутися штрафом за такі дії. Зокрема, пропонується покарання до 15 років позбавлення волі, відповідальність за залишення тварин у небезпеці та низку інших змін до кримінального законодавства.

Кабінет Міністрів просять ініціювати кардинальне посилення відповідальності за злочини проти тварин. У петиції №41/010149-26еп пропонується суттєво посилити відповідальність за злочини проти тварин. Автор звернення закликає уряд ініціювати зміни до Кримінального кодексу України, які передбачатимуть виключно кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі за умисне вбивство або мордування тварин.

Відповідальність за злочини проти тварин пропонують посилити

У тексті петиції зазначається, що чинне законодавство України передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Зокрема, стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами у вигляді штрафів. Водночас стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність, яка в окремих випадках також може передбачати штраф або обмеження волі.

На думку автора петиції, можливість відбутися грошовим стягненням не є достатнім запобіжником для осіб, які свідомо знущаються з тварин.

У зверненні наведено приклад людини, яка, за словами автора, завдає тваринам тяжких ушкоджень і після сплати штрафу продовжує такі дії, усвідомлюючи, що найсуворішим наслідком для неї може стати лише матеріальне покарання.

У документі порушуються два ключові питання.

Перше стосується того, чому дії, які супроводжуються мордуванням або навмисним вбивством тварини, можуть каратися штрафом або належати до категорії менш тяжких правопорушень.

Друге пов'язане з ризиком повторного вчинення жорстоких дій щодо тварин особами, які фактично не несуть суворого покарання за такі вчинки.

Які зміни до законодавства пропонуються

У петиції пропонується, щоб Кабінет Міністрів ініціював внесення змін до кримінального законодавства та подав відповідні законодавчі пропозиції для розгляду парламентом.

Зокрема, автор пропонує встановити, що особа, яка умисно завдає тварині болю шляхом тілесних ушкоджень, мордування або голодування, повинна нести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років без можливості заміни покарання штрафом.

За умисне вбивство тварини пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років без права відбутися штрафом.

У петиції зазначається, що такі санкції пропонується встановити за аналогією з відповідальністю за побої, мордування та умисне вбивство людини.

Водночас автор окремо наголошує, що вбивство свійської тварини з метою використання її в їжу не повинно вважатися злочином.

Які обставини пропонують вважати обтяжуючими

Серед обставин, які пропонується визнати обтяжуючими під час вбивства або мордування тварин, названо:

вбивство або мордування двох і більше тварин;

вчинення злочину щодо недорослої або вагітної тварини;

особливу жорстокість;

спосіб, небезпечний для життя багатьох тварин або людей;

хуліганські мотиви;

приховування іншого злочину або сприяння його вчиненню;

поєднання із сексуальним насильством щодо тварини;

вчинення на замовлення;

попередню змову групи осіб;

повторне умисне вбивство тварини;

перебування винної особи у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Покарання незалежно від присутності дітей

Окремо пропонується встановити, що кримінальна відповідальність за такі дії має наставати незалежно від того, чи була дитина свідком злочину.

При цьому вчинення жорстокого поводження або вбивства тварини на очах у дитини пропонується визнати обставиною, яка обтяжує покарання та може впливати на його суворість.

Відповідальність для свідків злочину

Автор петиції також пропонує встановити кримінальну відповідальність для осіб, які стали свідками злочину проти тварини, але не втрутилися та не повідомили про нього правоохоронним органам.

На його думку, такі особи повинні визнаватися співучасниками злочину та нести покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Що пропонують щодо покинутих і травмованих тварин

Окремий блок пропозицій стосується випадків залишення тварини без допомоги у небезпечному для життя стані.

Автор петиції вважає, що особа, яка сама поставила тварину в небезпечне становище та залишила її без допомоги, повинна нести відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти років, якщо тварина вижила, і до п'ятнадцяти років, якщо тварина загинула.

Крім того, пропонується покладати на винну особу обов'язок повністю оплатити лікування тварини до її одужання.

У випадках ненавмисного заподіяння шкоди через недбалість або самовпевненість автор пропонує зобов'язати особу доставити тварину до ветеринарного закладу, оплатити лікування та повідомити про подію правоохоронців.

Також пропонується, щоб особи, які ненавмисно завдали шкоди тварині без ознак злочинної недбалості чи самовпевненості, були зобов'язані вжити всіх можливих заходів для її порятунку та повідомити про інцидент правоохоронні органи.

У яких випадках пропонують дозволити евтаназію

Петиція містить окрему пропозицію щодо припинення життя тварини з гуманних міркувань.

Зокрема, пропонується дозволити такі дії лише у випадках, коли через тяжку хворобу або страждання тварині неможливо допомогти іншим способом.

У такому разі евтаназія, на думку автора, має здійснюватися виключно у ветеринарній клініці після відповідного обстеження та підтвердження неможливості лікування.

Скільки підписів необхідно для розгляду петиції

Для того щоб звернення було розглянуте Кабміном, воно повинно набрати не менше 25 тисяч підписів. До завершення їх збору залишається 92 дні.

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