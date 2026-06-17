Наказание за убийство животных предлагают приблизить к санкциям за убийство человека — до 15 лет лишения свободы

За умышленное убийство животного предлагают установить наказание от 7 до 15 лет лишения свободы, а за истязание — от 3 до 5 лет лишения свободы.

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В Украине предлагают кардинально ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Новая инициатива призывает ввести реальные сроки лишения свободы за умышленное убийство и истязание животных, а также исключить возможность отделаться штрафом за такие действия. В частности, предлагается наказание до 15 лет лишения свободы, ответственность за оставление животных в опасности и ряд других изменений в уголовном законодательстве.

Кабинет Министров просят инициировать кардинальное ужесточение ответственности за преступления против животных. В петиции №41/010149-26эп предлагается существенно усилить ответственность за преступления против животных. Автор обращения призывает правительство инициировать изменения в Уголовный кодекс Украины, которые будут предусматривать исключительно уголовное наказание в виде лишения свободы за умышленное убийство или истязание животных.

Ответственность за преступления против животных предлагают усилить

В тексте петиции отмечается, что действующее законодательство Украины предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

В частности, статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными в виде штрафов. В то же время статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность, которая в отдельных случаях также может предусматривать штраф или ограничение свободы.

По мнению автора петиции, возможность отделаться денежным взысканием не является достаточным сдерживающим фактором для лиц, которые сознательно издеваются над животными.

В обращении приведен пример человека, который, по словам автора, наносит животным тяжкие повреждения и после уплаты штрафа продолжает такие действия, осознавая, что самым суровым последствием для него может стать лишь материальное наказание.

В документе поднимаются два ключевых вопроса.

Первый касается того, почему действия, сопровождающиеся истязанием или умышленным убийством животного, могут наказываться штрафом либо относиться к категории менее тяжких правонарушений.

Второй связан с риском повторного совершения жестоких действий в отношении животных лицами, которые фактически не несут сурового наказания за такие поступки.

Какие изменения в законодательство предлагаются

В петиции предлагается, чтобы Кабинет Министров инициировал внесение изменений в уголовное законодательство и внес соответствующие законодательные предложения на рассмотрение парламента.

В частности, автор предлагает установить, что лицо, которое умышленно причиняет животному боль путем нанесения телесных повреждений, истязания или голодания, должно нести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет без возможности замены наказания штрафом.

За умышленное убийство животного предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет без права отделаться штрафом.

В петиции отмечается, что такие санкции предлагается установить по аналогии с ответственностью за побои, истязание и умышленное убийство человека.

В то же время автор отдельно подчеркивает, что убийство домашнего животного с целью использования его в пищу не должно считаться преступлением.

Какие обстоятельства предлагают считать отягчающими

Среди обстоятельств, которые предлагается признать отягчающими при убийстве или истязании животных, названы:

убийство или истязание двух и более животных;

совершение преступления в отношении несовершеннолетнего или беременного животного;

особая жестокость;

способ, опасный для жизни многих животных или людей;

хулиганские мотивы;

сокрытие другого преступления или содействие его совершению;

сочетание с сексуальным насилием в отношении животного;

совершение по заказу;

предварительный сговор группы лиц;

повторное умышленное убийство животного;

нахождение виновного лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Наказание независимо от присутствия детей

Отдельно предлагается установить, что уголовная ответственность за такие действия должна наступать независимо от того, был ли ребенок свидетелем преступления.

При этом совершение жестокого обращения или убийства животного на глазах у ребенка предлагается признать обстоятельством, которое отягчает наказание и может влиять на его строгость.

Ответственность для свидетелей преступления

Автор петиции также предлагает установить уголовную ответственность для лиц, которые стали свидетелями преступления против животного, но не вмешались и не сообщили о нем правоохранительным органам.

По его мнению, такие лица должны признаваться соучастниками преступления и нести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Что предлагают в отношении брошенных и травмированных животных

Отдельный блок предложений касается случаев оставления животного без помощи в опасном для жизни состоянии.

Автор петиции считает, что лицо, которое само поставило животное в опасное положение и оставило его без помощи, должно нести ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти лет, если животное выжило, и до пятнадцати лет, если животное погибло.

Кроме того, предлагается возлагать на виновное лицо обязанность полностью оплатить лечение животного до его выздоровления.

В случаях непреднамеренного причинения вреда вследствие небрежности или самонадеянности автор предлагает обязать лицо доставить животное в ветеринарное учреждение, оплатить лечение и сообщить о происшествии правоохранительным органам.

Также предлагается, чтобы лица, которые непреднамеренно причинили вред животному без признаков преступной небрежности или самонадеянности, были обязаны принять все возможные меры для его спасения и сообщить об инциденте правоохранительным органам.

В каких случаях предлагают разрешить эвтаназию

Петиция содержит отдельное предложение относительно прекращения жизни животного из гуманных соображений.

В частности, предлагается разрешить такие действия только в случаях, когда из-за тяжелой болезни или страданий животному невозможно помочь иным способом.

В таком случае эвтаназия, по мнению автора, должна осуществляться исключительно в ветеринарной клинике после соответствующего обследования и подтверждения невозможности лечения.

Сколько подписей необходимо для рассмотрения петиции

Для того чтобы обращение было рассмотрено Кабмином, оно должно набрать не менее 25 тысяч подписей. До завершения их сбора остается 92 дня.

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