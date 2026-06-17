Как пенсионеру проверить факт прохождения физической идентификации для получения пенсии

Пенсионный фонд Украины объяснил, как пенсионерам проверить факт прохождения физической идентификации через веб-портал электронных услуг.

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, как можно проверить факт прохождения физической идентификации пенсионером.

В ведомстве отмечают, что для пользователей со статусом «пенсионер» на веб-портале электронных услуг ПФУ доступен специальный сервис «Моя идентификация».

В этом разделе отображается информация о дате последней идентификации и способе ее проведения. Таким образом, пенсионер может самостоятельно проверить, была ли проведена процедура в 2026 году.

Если идентификация не осуществлялась, поля «Дата» и «Источник» в сервисе остаются пустыми.

Отметим, что в соответствии со статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии лицам, которые временно проживают за пределами Украины, осуществляется при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

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