Януковича и 16 бывших высокопоставленных чиновников будут судить по делу об узурпации власти и преступлениях против Майдана

Правоохранители завершили расследование в отношении преступной организации Януковича, деятельность которой привела к силовому подавлению Революции Достоинства.

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 16 бывших руководителей органов государственной власти и силовых структур. Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований.

По данным следствия, после избрания президентом в 2010 году Янукович создал и возглавил преступную организацию, в которую вошли представители высшего политического и силового руководства государства. Ее участники, как утверждают правоохранители, использовали свои полномочия для концентрации власти, контроля над правоохранительной и судебной системами, а также реализации собственных политических и экономических интересов.

Среди фигурантов дела — бывшие премьер-министр, генеральный прокурор, министр внутренних дел и его заместитель, глава СБУ и его первый заместитель — руководитель Антитеррористического центра, руководители отдельных подразделений СБУ, министр обороны, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, командующий внутренними войсками МВД, руководители столичной милиции и спецподразделения «Беркут».

Также к уголовной ответственности привлекаются бывший начальник Департамента общественной безопасности МВД в Киеве и бывший директор Департамента материального обеспечения МВД, которые, по версии следствия, способствовали реализации преступных решений, хотя не входили в состав организации.

В рамках расследования правоохранители исследовали механизмы функционирования системы власти в 2010–2014 годах. По данным ГБР, эта система обеспечивала контроль над всеми ветвями власти и подавление любого сопротивления, в частности массовых протестов.

Отдельный блок производства касается событий Революции Достоинства. Следствие считает, что после отказа власти от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в конце 2013 года массовые мирные протесты были восприняты руководством государства как угроза сохранению власти.

По версии правоохранителей, Янукович принял решение привлечь правоохранительные органы и Вооруженные Силы Украины для силового противодействия протестующим. Организация этих действий, как отмечается, была поручена руководителям МВД, СБУ, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и другим участникам организации.

Для подавления протестов, по данным следствия, использовались подразделения правоохранительных органов, внутренних войск и военнослужащие ВСУ. К участникам акций протеста применялись специальные средства, военная техника и огнестрельное оружие.

Кульминацией событий стали расстрелы протестующих в центре Киева 20 февраля 2014 года.

По информации следствия, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года вследствие действий членов организации погибли 70 гражданских лиц, более 1200 протестующих получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также пострадали более 100 правоохранителей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отметил, что ранее в качестве старшего группы прокуроров осуществлял процессуальное руководство по делу о государственной измене Януковича и подписывал обвинительный акт в отношении него за содействие ведению агрессивной войны со стороны РФ. Тогда суд признал экс-президента виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы.

По словам Руслана Кравченко, нынешнее производство касается уже не отдельных эпизодов, а функционирования системы, которая была создана для незаконного захвата, присвоения и удержания государственной власти.

Всем подозреваемым по делу избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку большинство из них скрываются на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины, расследование осуществлялось по специальной процедуре in absentia.

Основной правовой квалификацией по делу является создание и деятельность преступной организации по статье 255 Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования материалы производства должны быть переданы в суд.

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