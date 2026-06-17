Януковича та 16 ексвисокопосадовців судитимуть у справі про узурпацію влади та злочини проти Майдану

Правоохоронці завершили розслідування щодо злочинної організації Януковича, діяльність якої призвела до силового придушення Революції Гідності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента України Віктора Януковича та 16 колишніх керівників органів державної влади і силових структур. Про це повідомили Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, після обрання президентом у 2010 році Янукович створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли представники найвищого політичного та силового керівництва держави. Її учасники, як стверджують правоохоронці, використовували свої повноваження для концентрації влади, контролю над правоохоронною та судовою системами, а також реалізації власних політичних і економічних інтересів.

Серед фігурантів справи – колишні прем’єр-міністр, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ та його заступник, голова СБУ і його перший заступник – керівник Антитерористичного центру, керівники окремих підрозділів СБУ, міністр оборони, начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України, командувач внутрішніх військ МВС, керівники столичної міліції та спецпідрозділу «Беркут».

Також до кримінальної відповідальності притягуються колишній начальник Департаменту громадської безпеки МВС у Києві та колишній директор Департаменту матеріального забезпечення МВС, які, за версією слідства, сприяли реалізації злочинних рішень, хоча не входили до складу організації.

У межах розслідування правоохоронці досліджували механізми функціонування системи влади у 2010–2014 роках. За даними ДБР, ця система забезпечувала контроль над усіма гілками влади та придушення будь-якого спротиву, зокрема масових протестів.

Окремий блок провадження стосується подій Революції Гідності. Слідство вважає, що після відмови влади від підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом наприкінці 2013 року масові мирні протести були сприйняті керівництвом держави як загроза збереженню влади.

За версією правоохоронців, Янукович ухвалив рішення залучити правоохоронні органи та Збройні Сили України для силової протидії протестувальникам. Організацію цих дій, як зазначається, було доручено керівникам МВС, СБУ, Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та іншим учасникам організації.

Для придушення протестів, за даними слідства, використовувалися підрозділи правоохоронних органів, внутрішніх військ та військовослужбовці ЗСУ. До учасників акцій протесту застосовували спеціальні засоби, військову техніку та вогнепальну зброю.

Кульмінацією подій стали розстріли протестувальників у центрі Києва 20 лютого 2014 року.

За інформацією слідства, у період з 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року внаслідок дій членів організації загинули 70 цивільних осіб, понад 1200 протестувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також постраждали понад 100 правоохоронців.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що раніше як старший групи прокурорів здійснював процесуальне керівництво у справі про державну зраду Януковича та підписував обвинувальний акт щодо нього за сприяння веденню агресивної війни з боку РФ. Тоді суд визнав експрезидента винним і призначив йому 13 років позбавлення волі.

За словами Руслана Кравченка, нинішнє провадження стосується вже не окремих епізодів, а функціонування системи, яка була створена для незаконного захоплення, привласнення та утримання державної влади.

Усім підозрюваним у справі обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Оскільки більшість із них переховуються на території РФ або на тимчасово окупованих територіях України, розслідування здійснювалося за спеціальною процедурою in absentia.

Основною правовою кваліфікацією у справі є створення та діяльність злочинної організації за статтею 255 Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування матеріали провадження мають бути передані до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.