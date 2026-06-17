Прем’єр Канади Карні заявив про зміну позиції Трампа щодо війни в України

Марк Карні заявив, що позиція США щодо України стає більш реалістичною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що США та президент Дональд Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні. Про це він сказав 17 червня під час спілкування з журналістами.

За словами Карні, за останні 36 годин він провів сім або вісім бесід із президентом США Дональдом Трампом, під час яких обговорювалися найрізноманітніші теми – зокрема, Іран, Ліван та Україна.

«В обговореннях щодо України спостерігається зміна позиції США, яка, на нашу думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою, можливий результат війни та поразку Росії.

Є ще чимало ризиків, але я хотів би підкреслити зміну тону, зміну можливостей у Лівані та в Україні. І це – фактори, що змінюють правила гри», – сказав Карні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.