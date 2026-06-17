Премьер Канады Карни заявил об изменении позиции Трампа по войне в Украине

Марк Карни заявил, что позиция США по Украине становится более реалистичной.

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США и президент Дональд Трамп изменили свою точку зрения относительно войны в Украине. Об этом он сказал 17 июня во время общения с журналистами.

По словам Карни, за последние 36 часов он провел семь или восемь бесед с президентом США Дональдом Трампом, во время которых обсуждались самые разные темы — в частности, Иран, Ливан и Украина.

«В обсуждениях относительно Украины наблюдается изменение позиции США, которая, по нашему мнению, является более реалистичной с учетом ситуации на поле боя, возможного исхода войны и поражения России.

Остается еще немало рисков, но я хотел бы подчеркнуть изменение тона, изменение возможностей в Ливане и в Украине. И это — факторы, меняющие правила игры», — сказал Карни.

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